Что будет после выхода США из ДРМСД

Заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепе США Андреа Томпсон объявила о том, что США выходят из Договора о ракетах малой и средней дальности уже второго февраля. Приостановка договора произойдёт в том случае, "если Россия не предоставит доказательств того, что не нарушала договор".

На фактический выход из этих договоренностей Штатам понадобится еще примерно полгода. Российская сторона, в свою очередь, утверждает, что, во-первых, никаких нарушений ДРСМД с её стороны не было, во-вторых, все необходимые доказательства соблюдения договора были своевременно предоставлены, и в-третьих, американцы, фактически вступили в очередной этап переговоров по ДРСМД с ультимативных позиций.

Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, "с Россией непозволительно обращаться так, будто ей никто ничего не должен, и только она всем что-то должна".

Так или иначе, но, кажется, выход США из договора — это уже свершившийся факт. И, кстати, есть мнение, что это не столько очередная попытка давления на Россию, сколько глобальное изменение военной доктрины США, которой ДРСМД будет только мешать.

В этом смысле, весьма интересную аналитику написал американский военный эксперт, старший научный сотрудник Института Хадсона, доцент Центра новой американской безопасности и член Комиссии по стратегии национальной обороны США Эндрю Крепиневич. В своем докладе он говорит о закате эры ядерного сдерживания в силу того, что теперь в мире наступила эра "ядерной многополярности".

Если упрощённо, то речь идет о том, что раньше, до окончания холодной войны, было два центра силы, СССР и США, остальные державы, в том числе и в смысле ядерного потенциала, уступали этим государствам даже не в разы, а в десятки и сотни раз. И такой дуализм был удобен в смысле понимания, кого именно и как сдерживать, как выстраивать паритет в ядерных вооружениях.

Однако сейчас ситуация изменилась. И есть, например, ядерная сверхдержава Китай. А дальше наступает классическая ситуация, когда две из трех держав могут объединиться и нанести удар по третьей стороне противостояния. И третьей стороне будет фактически нечем ответить и даже нанести удар возмездия.

Отсюда возобновление перманентной гонки вооружений, которая предполагает и новые технические решения в сфере ядерного оружия. И уж точно не предполагает каких-то ограничительных договоров.

ДРСМД, при этом, двусторонний договор. В нем участвуют только США и Россия. На тот же Китай и иные ядерные державы этот договор не распространяется. Это значит, что у иных ядерных держав подобных сдерживающих факторов нет. И США в свою очередь, также хочет избавиться от данного "дипломатического ярма". А якобы несоблюдение Россией договора — это только предлог, чтобы при этом не потерять репутацию.

Кстати, что касается доказательств, которые от нас требуют американцы. Камнем преткновения стала российская ракета 9М729 комплекса "Искандер-М". Россия, к слову даже показывала эту ракету американской комиссии, но этого оказалось недостаточно. И американцы требуют неких "дополнительных доказательств".

По словам члена комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, "Россия предоставила американской стороне уже все необходимые доказательства ее неукоснительного выполнения договора, все, что было. Сложилась такая ситуация, что мы сами уже не понимаем, что от нас требуют".

Еще одним важным фактором является то, что если США начнет активно производить и внедрять в оборонную систему ракеты малой и средней дальности, то размещать их будет на территории Европы. Именно при такой дислокации эти вооружения будут эффективны против американских "потенциальных противников".

Впрочем, у России есть чем ответить. Как показал опыт ускоренной модернизации вооруженных сил РФ, в том числе и стратегических ядерных сил, которые оснащены новейшими вооружениями на 82%, о чем на коллегии министерства обороны отчитался недавно Сергей Шойгу, наше государство в состоянии оперативно перестроиться под новые риски и новую военно-политическую реальность.

И если США всё же окончательно выйдут из ДРСМД, это будет означать, что и у России в этом плане развязаны руки.

С другой стороны, вновь стоит напомнить, что российская оборонная доктрина постулирует применение ядерного оружия только в качестве ответного удара или "удара возмездия", о чем неоднократно и прямым текстом заявлял глава РФ, Владимир Путин.