Как нейтралитет не уберег Швейцарию от жертв во Вторую мировую

Весь период боевых действий Второй мировой войны Швейцария сохраняла позицию вооруженного нейтралитета. Де-юре европейское государство не поддерживало режим Гитлера, однако союзные войска несколько раз устраивали массированные бомбардировки.

Впервые воздушное пространство Швейцарии нарушили в 1940 году, когда немцы начали активно наступать на Францию. Тогда-то в небе над Цюрихом стали появляться самолеты как французов, так и немцев.

Своенравные летчики отказывались приземляться, несмотря на требования местных истребителей. Летом того же года швейцарцы сбили первый германский самолет. Обстановка стала накаляться. Германия решила наказать небольшое государство, однако оккупация все же не удалась.

В историческом контексте можно понять бомбардировку Швейцарии немцами, но вот то, что произошло в декабре, выглядит по меньшей мере странно.

Английские самолеты сбросили несколько бомб на Базель, из-за чего погибли несколько человек. Вскоре подобным образом был уничтожен мост в Цюрихе — тоже были жертвы. Огромное количество бомб сбросили и на один из цюрихских заводов. Правда, существует расхожее мнение о том, что из-за плохой погоды пилоты потерялись и нанесли удар не по тому объекту.

Затем появились слухи и другого характера — нападение было не случайным. Союзники таким образом "давили" на Швейцарию. Дело в том, что именно уничтоженный завод поставлял оружейные детали немцам, а мост был частью транспортной сети в Германию и Италию.

Когда в 1943 году началось активное наступление на фашистов, ситуация обострилась не только на оккупированных немцами территориях, но и в самой Швейцарии.

Над страной снова начали летать бомбардировщики, и 1 апреля следующего года произошла мощнейшая бомбардировка в истории государства.

Американцы сбросили более трехсот восьмидесяти бомб на городок Шаффхаузен. В результате событий из жизни ушло сорок человек, большая часть населения лишилась крыши над головой.

Неудивительно, что США затем признали бомбардировку "ошибкой навигации". Ведь американским войскам официально запрещали наносить авиаудары по целям, находившимся близко к швейцарской границе. Так или иначе, в последующие месяцы страна подверглась бомбардировкам еще несколько раз.

А что же швейцарцы? Да, они не могли ничего сделать с массовыми бомбардировками, однако имели место другие инциденты. Местные истребители уничтожали одиночные самолеты. Так, в одном из случаев атаке подвергся американский самолет, из-за чего погибло семь человек.

В результате бомбардировок Швейцарии из жизни ушли восемьдесят четыре человека. Европейское государство, сохранявшее нейтралитет, было вне себя от поступков союзников. Цюрих требовал компенсировать ущерб. В результате США выплатили порядка четырех миллионов долларов. Вскоре сумма возросла до четырнадцати миллионов.

Бомбардировка Швейцарии до сих пор остается дискуссионным вопросом. Окончательно не ясно, были ли бомбардировки на самом деле "ошибками", или же это был стратегический прием. В любом случае, нейтралитет не уберег Швейцарию от жертв в той кровопролитной войне.

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