ИноСМИ: утопленный авианосец США означает конец войны

Американцы продолжают наращивать свои ударные силы ВМС, строя авианосцы, которые должны демонстрировать мощь и непререкаемый авторитет страны в военном отношении. Но, по мнению экспертов, потеря даже одного из них может разрушительно сказаться на моральном состоянии армии США.

Издание Business Insider отмечает, что в смысле военной мощи и проецирования силы 11 суперавианосцев ВМС США являются предметом зависти многих стран мира. Но именно это и может стоить США победы в следующей войне. Новые угрозы из России и Китая ставят перед США новые задачи и вызовы, с которыми страна может не справиться.

При прямом столкновении американские власти могут принять решение не отправлять их в бой, так как существует реальная угроза потери корабля, что существенно повлияет на уровень общественной поддержки боевых действий.

Сегодня принято считать, что что в моменты кризиса первый вопрос, который задает себе президент США, - это вопрос о том, где находятся авианосцы. Напомним, что модели класса «Нимиц» в высоту достигают 40 метров над ватерлинией, в длину - более 300 метров, а их водоизмещение составляет 100 тысяч тонн.

По сути, такие корабли - это мобильные аэродромы, на каждом из которых несут службу 80 самолетов, а также 7 тысяч моряков, морских пехотинцев. Кроме того, один подобный авианосец стоит примерно 5 миллиардов долларов. А один самолет на его борту обходится США еще в один миллиард долларов.

Разумеется, стоимость жизней членов экипажа и значение такого авианосца для понимания национальной мощи Америки вообще измерить невозможно, пишут журналисты.

Поэтому на недавней встрече фонда «Наследие» (Heritage Foundation) экс-капитан ВМС США, который работал в исполнительном комитете по делам военно-морской авиации и противоракетной обороны начальника штаба ВМС США Джимми Хендрикс озвучил давнее мнение, что американские авианосцы уже обросли такой степенью символизма, что слишком дорого отправлять их принимать участие в реальных боевых операциях.

Он напомнил, что корабли стали символами нации, и залогом национального престижа. Потерять любой из них попросту невозможно. Но сегодня Китай и Россия активно занимаются разработкой противокорабельных ракет, специально созданных для того, чтобы топить авианосцы с расстояний, которые намного превышают дальность самых мощных ракет, что представляет собой реальную угрозу кораблям.

Отмечается, что специальный помощник начальника штаба ВМС США Байан Кларк подчеркнул, что Китай делает ставки на то, чтобы потопить мифический авианосец, что может стать настоящим шоком для страны, которая не сталкивалась с потерями такого масштаба всего в одной битве со времен войны во Вьетнаме.

Хендрикс добавил, что в США должны начаться "дискуссии, которые подготовят американский народ к войне, так как вероятность начала конфликта довольно высока, "но наша нация не готова к серьезным боевым потерям своих ВМС, и она совершенно не готова к потере авианосцев. Нам необходимо вернуть авианосцам статус реального оружия - чтобы к ним перестали относиться как к мистическим единорогам".

Со своей стороны исполнительный директор консалтинговой компании FerryBridge Group Брайан Макграт заявил, армия США способна выполнять поставленные боевые задачи, несмотря на потопленные авианосцы и обрушить на врага "ярость богов".

Так что ВМС США продолжают строить свои авианосцы и презентовать их общественность с размахом Голливуда. Тем временем в России экспериментальная противокорабельная ракета «Циркон» достигла восьмикратного превышения скорости звука. По данным СМИ, в странах НАТО заявляют об отсутствии какого-либо ответа на новую ракету, созданную в России.

Стоит добавить, что ракета такого класса всего за 1 минуту способна переместиться на 160 км. Защититься от нее практически невозможно - радиус действия этого оружия составляет 400 км. Именно "Циркон" создавался как противокорабельная ракета, которая может запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые тоже используются для ракет "Калибр" и "Оникс".

В СМИ даже сообщали, что запуск "Циркона" в серийное производство может начаться в 2018 году, но эта информация не точна По сути, многие обозреватели и эксперты считают, что «Циркон» способен изменить баланс мировых сил в океане. США есть над чем задуматься.