Как британцы за 38 минут завоевали Занзибар

Это военное противостояние попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая война в истории. Конфликт Занзибара и великой Британской империи длился всего 38 минут! За считаные минуты могущественная держава развернула всю боевую мощь против небольшого архипелага.

Занзибар в XIX веке принадлежал Османской династии, во главе которой стоял султан Бу Саиди. На тот момент Занзибар был богатейшей страной, в которой процветала торговля пряностями и рабами. Немудрено, что вскоре небольшое государство обрело независимость.

Правда, не обошлось без помощи Британской империи, которая, на первый взгляд, поступила весьма глупо, не превратив Занзибар в колонию и даже не предоставив протекторат.

Однако же британцы сыграли более тонко. Дав иллюзорную независимость, они позволили маленькой стране действовать более-менее независимо, за исключением серьезных внешне- и внутриполитических вопросов. И до поры до времени все шло хорошо.

Дело в том, что вскоре на берегах восточной Африки появились немцы, захватывая все, что под руку попадется. Вскоре очередь дошла и до Занзибара. Немцы понимали, что брать страну силой — гиблое дело, ведь тогда в игру вступит "большой брат" Занзибара — Англия.

Германская Восточноафриканская компания пошла иным путем. Договорившись с султаном, немцы арендовали в 1888 году побережье страны. Англичане же, в свою очередь, арендовали остальную часть африканского государства. Официальный раздел Занзибара датируется 1890 годом.

Но через шесть лет, в 1896 году, на престол взошел Халид ибн Баргаш, сменив султана Тувайни.

В это же время Занзибар решил избавиться от британского влияния у себя дома. Нужно думать, решающую роль сыграли немцы, пообещав новоиспеченному султану покровительство. Германии такое развитие событий играло на руку — таким образом они подчиняли себе всю страну.

Англичане снисходительно предупредили Баргаша о последствиях, однако тот предупреждение благополучно проигнорировал. Следом был направлен ультиматум — 27 августа в 9 утра все солдаты должны были сложить оружие, а султан — отказаться от власти. От султана реакции не последовало вновь, так сильно он верил в помощь немцев.

Немцы, конечно, не появились, и Халид ибн Баргаш остался один на один с могущественным врагом, который ровно в 9 утра начал обстреливать одноименную столицу с кораблей.

Очевидно, никаких шансов у африканцев не было — спустя несколько минут в столице началась паника, и ни о какой обороне не могло быть и речи. Султан и его приближенные быстро покинули город, а солдаты бросили оружие и попрятались.

Правда, они забыли снять флаг, и война официально продолжалась. Продолжалась она 38 минут, пока англичане не вошли во дворец султана.

С того самого момента Занзибар надолго попал в цепкие лапы "льва", как называли могущественную Британскую империю.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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