Военная разведка США: Китай готов напасть на Тайвань

Недавно опубликованный отчет, подготовленный Агентством военной разведки (Defence Intelligence Agency), содержит несколько тревожных для США выводов относительно быстрого развития Китая в области передовых военных технологий.

В докладе указывается, что в результате приобретения технологий любыми доступными способами, особенно в сфере морских и ракетных оборонных систем, включая ракеты средней дальности, а также гиперзвуковое оружие, способное перемещаться со скоростью, в разы превышающей скорость звука, Китай достиг впечатляющего развития в освоении самых передовых военных технологий. Более того, Китай не только догнал, но и перегнал многие страны в этом отношении. "В некоторых областях Китай уже занимает первое место в мире", - говорится в отчете.

Фраза "любыми доступными способами" выражает недовольство американского руководства внутренними законами Китая, вынуждающими иностранных партнеров разглашать секреты стоимости ведения бизнеса в Китае.

140-страничный отчет Агентства военной разведки называется просто - "Военная мощь Китая". Начинается он со следующих вопросов: "Что нам нужно знать о Китае? Каково китайское видение мира и его роль в нем? Каковы стратегические намерения Пекина и каковы их последствия для Вашингтона? Как меняются роли и миссии НОАК, по мере того, как она становится все более мощной военной силой?"

Официальные лица Пентагона бьют тревогу в связи с быстрорастущей военной и технологической мощью Китая уже больше года.

Генерал Пол Сельва, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, в прошлом году сделал следующее заявление о развитии технологий в области гиперзвуковых ракет Китая: "Если мы просто будем отсиживаться и не реагировать, мы потеряем наше технологическое превосходство над Китаем."

Пентагон признает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже в скором времени может начать поставки "некоторых самых совершенных в мире систем оружия".

Достижения НОАК в воздухе, на воде и в космосе, в том числе в киберпространстве и кибербезопасности, позволят Китаю навязывать свою волю в регионе, считают американские военные чиновники.

Все это происходит на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, который Китай рассматривает как часть своей территории. На этой неделе высокопоставленный китайский военный чиновник, генерал Ли Цзочен, заявил главе военно-морского флота США адмиралу Джону Ричардсону на личной встрече, что Пекин будет защищать свои претензии на Тайвань "любой ценой".

Высокопоставленный представитель военной разведки США высказал свою обеспокоенность тем, что вооруженные силы Китая достигли того уровня, чтобы напасть на Тайвань. "Наибольшее беспокойство вызывает то, что по мере того, как многие из этих технологий развиваются, Китай достигнет того момента, когда его руководители решат, что использование военной силы для решения регионального конфликта является неизбежным," - заявил неназванный представитель военной разведки США.

Также следует отметить, что в отчете Агентства военной разведки говорится и о быстро развивающаяся китайской программе малозаметных самолетов-бомбардировщиков, способных поражать как региональные так и глобальные цели. В докладе указывается, что усовершенствованные самолеты могут поступить на вооружение к 2025 году, что станет еще одним огромным шагом вперед для НОАК и уже сейчас вызывает крайнюю обеспокоенность в Вашингтоне.

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