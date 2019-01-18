США станут "Звездой смерти", когда разместят свое оружие в космосе

Визит президента США в Пентагон для ознакомления с докладом по противоракетной обороне — первой подобной оценке состояния систем обороны США с 2010 года — дал Трампу еще один шанс покритиковать союзников НАТО по поводу их нежелания увеличить расходы на оборону. Он также намекнул, что планирует придерживаться своего недавнего решения выйти из договора с Россией о ядерных силах средней и малой дальности (РСМД), который был заключен в эпоху Рейгана.

"Мы полны решимости создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город в Соединенных Штатах, и мы никогда не будем обсуждать наше право на это", — заявил Трамп. "Мы будем настаивать на справедливом разделении финансовой нагрузки с нашими союзниками, — добавил он. — Мы защищаем все эти богатые страны, что для меня большая честь, но многие из них настолько богаты, что могут легко заплатить нам стоимость этой защиты. Так что вскоре вы увидите большие изменения".

Основными из "больших изменений", которые Трамп изложил в своих официальных заявлениях, посвященных докладу по противоракетной обороне, являются планы США по внедрению системы из 20 наземных ракет-перехватчиков, которые будут размещены на Аляске. Эти ракеты должны будут служить щитом для каждого американского города в континентальной части Соединенных Штатов. Цель заключается в том, чтобы "не допустить любые пуски ракет со стороны враждебных государств или даже со стороны держав, которые допустили ошибку", сказал Трамп.

"Мы должны уметь обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную против Соединенных Штатов в любом месте, в любое время." Для этой цели Трамп наметил шесть основных изменений в политике противоракетной обороны Вашингтона, которые, помимо прочего, включают в себя инвестиции в "новые технологии", такие как датчики космического обнаружения запуска, лазерная защита, а также защита от гиперзвуковых ракет.

"США теперь скорректируют свою позицию, чтобы также защищаться от любых ракетных ударов, включая крылатые и гиперзвуковые ракеты. И мы, кстати, очень продвинулись в области гиперзвуковых ракет и технологий," — сказал президент.

Как и ожидалось, Трамп прокомментировал недавнее сообщение о создании космических сил и интеграция ПРО США с космосом. "США должны признать, что космос — это новая область боевых действий, и космические силы станут очень, очень большой частью будущей обороны Америки", — сказал Трамп.

Области дальнейших исследований, изложенные в обзоре Пентагона, включают в себя работу над "системами раннего предупреждения" в космосе, которые могут отслеживать ракеты по мере их подготовки к запуску.

В заключительном разделе доклада по противоракетной обороне говорится:

"Ввиду того, что ракетные арсеналы государств-изгоев продолжают развиваться, космос будет играть особо важную роль в поддержке противоракетной обороны. Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые ракеты, а также гиперзвуковые ракеты, способные развивать превышающие все ожидания скорости на непредсказуемых траекториях полета, что бросает вызов существующим оборонительным системам.

"Использование космоса обеспечивает более эффективную, устойчивую и адаптируемую систему противоракетной обороны перед лицом известны и непредвиденных угроз. Министерство обороны США проведет новое изучение концепций и технологий космической обороны для оценки технологического и эксплуатационного потенциала возможностей космического базирования в развивающейся среде безопасности.

Доклад о противоракетной обороне также анализирует возможности и стратегические намерения таких растущих угроз, как Китай и Иран, а также Северная Корея и Россия.

Говоря о развертывании противоракетного щита на Аляске, который в конечном итоге будет связан с размещением систем вооружения в космосе, Трамп отметил: "В конечном счете, это будет очень, очень большая часть нашей защиты и, очевидно, нашего нападения. Мы сможем предотвращать любые запуски ракет со стороны враждебных держав или даже государств, которые допустили ошибку. Этого не произойдет, независимо от типа ракеты или географического происхождения атаки".

Президент также похвастался возможностями и готовностью инвестировать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить безопасность США. "Существуют очень плохие игроки. Мы хороший игрок, но мы можем быть хуже, чем кто бы то ни было, если это потребуется," — заявил Трамп.

Тем не менее, до разработки таких технологически сложных систем вооружения еще далеко. На данный момент, подобные заявления звучат как фразы из фантастического фильма о войнах в космосе. В докладе говорится пока только о планах изучать возможности размещения космического оружия — на это могут уйти десятилетия.

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