Армии мира: странности в военной форме

Военная форма должна быть немаркой и удобной, лучше всего, чтобы она еще подходила под цвет окружающей местности. Как правило, в боевых подразделениях все на самом деле так, а вот парадная форма бывает интересная и необычная.

Например, на торжества в Боливии также принято выходить на парад в праздничной форме. Только их, так сказать, костюмы сильно напоминают форму немецких войск в период Второй мировой войны. Интересно, почему именно такой выбор?

Продолжим наш список, и далее речь пойдет о военной форме солдат, которые служат в Ватикане. Та форма, в которой ходят сейчас, была разработана еще в IV веке и ее дизайнером был сам Микеланджело. Парни ходят с пиками и в кирасах, а также с алебардами, в дутых костюмах рыже-синей расцветки. Кстати, интересный факт: в Ватикане призыва в войска нет, поэтому там служат только те, кто действительно этого хочет и является профессионалом своего дела.

Головные уборы солдат в Индии — это очень интересная вещь. Они очень яркие, поэтому можно сказать, что они носят веера, а на груди у них красуется яркая лента, будто солдаты — выпускники. У индийцев всегда была пестрая форма, поэтому до сих пор многих интересует вопрос, как бойцам удавалось так воевать и, тем более, маскироваться.

А вот иранским солдатам форма прекрасно позволит спрятаться где-нибудь в болотной или лесной местности. У их формы есть даже название — "кикимора". Это единая форма, и в Иране ее носят все войска. Определить, где лицевая сторона у солдата, можно лишь по расположению автомата и рук. Но постепенно в этой стране отказываются от такого костюма.

Таиланд всегда отличался оригинальностью, и даже в парадной военной форме это прекрасно просматривается. Кстати, это вообще интересная страна. Например, нельзя спасать тонущего человека или наступать на деньги, за это можно получить наказание в виде лишения свободы. Но вернемся к военной форме… Сама одежда обычная белая, а вот головной убор очень интересный. С виду он напоминает огромный кокос ярко-розового цвета или огромный кокон из сладкой ваты.

А вот у французов довольно симпатичная парадная форма. Но многих смущает все тот же головной убор — вроде бы обычный берет, но почему-то намного больше обычных размеров. Многие даже задают вопрос, зачем такая шапка вообще нужна. Глядя на французского военного, можно подумать, что это повар-кондитер, ведь берет напоминает больше кухонный головной убор.

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