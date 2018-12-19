Армия США приступает к разработке нового легкого танка пехоты

Командование армии США выбрало двух крупнейших американских оборонных подрядчиков для реализации новой программы по разработке легкого танка. Компании BAE и General Dynamics получат по 376 миллионов долларов на разработку и постройку 12 легких танков за четырнадцать месяцев. После полевых испытаний в 2022 году командование выберет одну модель, чтобы в дальнейшем произвести более 500 мобильных транспортных средств огневой мощи, также известных как легкие танки.

Армия США имеет более десятка пехотных бригад. В их число входят легкие пехотные, воздушно-десантные и воздушные штурмовые бригады численностью от 2000 до 4000 военнослужащих. Этим войскам не хватает тяжелой техники, такой как танк M1A2 Abrams или боевая машина M2A3 Bradley. Такие соединения американской армии предназначены для быстрого развертывания, но их стратегическая мобильность обходится дорого. Подразделениям не хватает бронетехники, способной быстро перемещаться по полю боевых действий для поддержки наземных войск и привлечения других видов бронированных машин.

Решением данной проблемы для американской армии является новая программа под названием "Мобильные транспортные средства огневой мощи" (Mobile Protected Firepower (MPF)). В рамках этой программы планируется приобрести 504 легкие бронированные машины, вооруженные мощными пушками. Новые танки будут принадлежать к классу боевых машин весом до 30 тонн, вооруженных 105-мм или 120-мм пушками. Два таких танка смогут с легкостью поместится в транспортный самолет C-17 Globemaster III. Степень защиты брони новых американских танков остается засекреченной, но вероятным требованием является то, что новые боевые машины должны будут выдерживать воздействие автоматического огня из пушек 30-миллиметрового калибра.

Теоретически, MPF это танк, но в армии США не любят термин "легкий танк". США имеет печальный опыт с разработкой платформ легкого танка со времен Второй мировой войны. Последняя разработка в этом направлении — легкий танк M551 Sheridan — увенчалась провалом.

Использование термина "танк" также подразумевает транспортное средство, которое выполняет операции, подобные тем, которые выполняют танки, а именно — осуществление направленных механизированных атак для возможности проникнуть далеко за линию противника. MPF будет больше похож на штурмовое орудие, к помощи которого пехотинцы будут прибегать на линии фронта, чтобы уничтожить, например, бункер, какое-либо укрепление или патруль вражеской машины.

В отличие от некоторых оборонных программ, программа по созданию нового легкого танка не теряет своей актуальности в современном мире. Характер ведения современной войны — или, по крайней мере, войн, к которым готовится армия США, — отходит от партизанских войн эпохи после террористических атак 11 сентября. В наше время основное внимание уделяется борьбе за власть и подготовке армии к ведению полномасштабных сухопутных сражений. Легкая пехота США в первую очередь полагается на противотанковые ракеты и артиллерию, чтобы давать отпор вражеским танкам и бронетехнике. Если же пехотинцам предоставить специально разработанные боевые машины, то это поможет укрепить огневую мощь соединений пехота.

Разработкой боевой машины компании General Dynamics Land Systems является танк Griffin — модифицированная версия британской гусеничной разведывательной машины Ajax, оснащенной танковой башней M1A2 Abrams.

Компания BAE будет выпускать обновленную версию машины M8 Buford — десантируемого легкого танка, который американская армия планировала приобрести еще в 1990-х годах, но в конечном итоге отказалась от проекта. Третий участник программы, разработанный компанией SAIC, не был выбран для участия в конкурсе. Армия США закупит 504 новые машины, что будет достаточно для вооружения примерно восьми батальонов.

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