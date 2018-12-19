Москва крайне недовольна решением Индии отказаться от российских зенитных систем

Россия подала протест в связи с решением Индии исключить две оружейные системы российской разработки из оборонительной программы Индии, стоимость которой составляет 1,6 миллиарда долларов. Такой шаг индийского правительства спровоцировал новый виток роста напряженности между двумя союзническими странами.

Во время встречи индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Нью-Дели, министр обороны России Сергей Шойгу выразил недовольство тем, что Индия исключила модернизированную систему "Тунгуска" и комплекс "Панцирь" из своей программы по вооружению. Источник в Министерстве обороны Индии подтвердил данную информацию, сообщает defensenews.com.

В октябре представители индийского военного руководства официально объявили южнокорейскую компанию Hanwha Defense Systems единственной компанией, прошедшей квалификационный отбор по программе ракетных систем. В тендере 2013 года Индия рассматривала три компании, которые буду поставлять свои ракетные комплексы на вооружение страны - южнокорейскую Hanwha Defense Systems, которая предложила гибридную систему Biho, а также две российские компании - концерн "Алмаз Антей", который предложил свою обновленную систему "Тунгуска", и КПБ "Тула", которое разрабатывает систему "Панцирь".

Во время встречи индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, Сергей Шойгу обвинил испытательные группы индийской армии в преднамеренном срыве испытаний российских зенитно-ракетных комплексов в 2017 году. Российский дипломат заявил на условиях анонимности, что вышеупомянутые оборонные компании и Министерство обороны России в прошлом месяце направили в Министерство обороны Индии письма с просьбой пересмотреть весь процесс отбора, прежде чем принять окончательное решение.

Тем не менее, высокопоставленный представитель индийской армии заявил, что российские модернизированные системы "Тунгуска" и "Панцирь", представленные компаниями "Алмаз-Антей" и KPB "Тула", не соответствовали всем требованиям индийской стороны во время испытаний.

Программа по вооружению индийской армии предусматривает закупку пяти полков или 104 ракетных комплексов, в том числе 4928 ракет и 172 260 единиц боеприпасов стоимостью на сумму 1.6 миллиардов долларов США. Компания-победитель также обязуется обеспечить полную передачу технологий по техническому обслуживанию ракет на государственное управление Комитета по военным заводам Индии.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, который Индия собирается закупать для своей армии, должен иметь функцию камеры дневного и ночного видения, встроенный симулятор, а также скорость поражения цели до 350 выстрелов в секунду, в то время как ракетная часть комплекса должна иметь дальность действия не менее пяти километров. Система также должна иметь возможность преодолевать расстояние до 50 километров на одной заправке и выдерживать минимальную эксплуатацию в течение восьми часов без дозаправки.

Индийские военные пытаются найти симбиоз артиллерийского и зенитного оружия, которое может быть установлено на одно или несколько отдельных мобильных транспортных средств. В довершение ко всему, артиллерийское и зенитное оружие комплекса должно быть способно поражать воздушные цели как с использованием РЛС управления огнем, так и без него.

Фото: mil.ru

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