Новое в противоракетной обороне России

По данным открытых источников, с осени 2018 года Министерство обороны РФ приступило к реализации качественно новой программы противоракетной обороны страны.

В ее основе новая концепция — ответ на современные вызовы. Наряду с прежними стратегическими силами формируются силы нестратегической противоракетной обороны (НПРО). Оба вида ПРО будут координироваться из единого центра.

Что заставило изменить подход к обороне?

Сейчас на вооружении целого ряда стран есть баллистические ракеты всех основных классов, и дальность их полета не исключает удара по российским объектам. Взаимовыгодное сотрудничество с такими странами не дает поводов к применению оружия, но ситуация может поменяться. Министерство обороны обязано учитывать все угрозы.

Существует риск массивного неядерного удара ракетами меньшей и средней дальности, маневренными крылатыми ракетами, новейшими гиперзвуковыми летательными аппаратами. Такое оружие могут нести авиация и флот, а также потенциально опасные наземные установки ПРО, расположенные у российских границ.

Разработка высокоточных ракет доступна технически развитым странам, но в наши дни "клуб" расширяется — по причине "расползания" технологий и специалистов, повышения общей нестабильности в мире.

Экономические и политические кризисы, локальные военные конфликты, сложная международная обстановка ведут к росту напряженности на границах РФ, а вероятные агрессоры продолжают вынашивать планы "ухода от возмездия".

Что различает виды противоракетной обороны?

В новой концепции Министерства обороны РФ — их мобильность.

В стратегической обороне остаются стационарные пункты ПРО. Это технически сложные военные объекты, необходимые для защиты страны и нанесения "удара возмездия". Ими закрыты периметр границы, столица и центральный промышленный район.

В нестратегических целях будут задействованы разные классы передвижных средств ПРО.

Любая летящая ракета — воздушная цель, для борьбы с ней подключают все возможности ПВО, включая ракетные войска, авиацию, артиллерию. Стоящие на вооружении РФ зенитные ракетные системы С400 "Триумф" могут не только отразить баллистическую атаку на расстоянии до 60 километров, но и "видеть" цели на расстоянии до 600 километров, координировать действия других средств.

Использование таких систем и ракет разной дальности позволит создать широкую и мобильную сеть НПРО. Кроме самоходных шасси, установки разместят на поездах, катерах; их можно снимать с места, разворачивать в нужной точке.

Так защитят российские города, стратегически важные объекты инфраструктуры, социально значимые объекты.

Есть ли другие средства противостоять опасности?

В ракетной атаке важна точность попадания — на нее влияют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Еще большую роль играет осведомленность об атаке. Задача возложена на службы разведки, радиотехническую разведку и воздушно-космические силы, в координации с которыми будет действовать новый единый центр ПРО.

Как еще можно защитить мирное небо?

Лучшей крепостью во все времена считалась та, из которой не делалось ни выстрела, — один ее вид заставлял врага остановиться. Развитие и усложнение российской системы ПРО в духе этой традиции.

Не менее важно и отсутствие потенциальных врагов. Усилия дипломатов, налаживание торговых и культурных отношений с государствами, общее оздоровление международной обстановки были и остаются гарантами прочного мира в стране и в регионе.

В неспокойные дни над сохранением общего мира неплохо задуматься каждому.

Источник фото: mil.ru

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