Противогаз: история появления, типы и виды

Не откроем Америку если скажем, что противогазы в первую очередь нужны для защиты легких, лица и головы от вредоносных веществ, находящихся в пораженном воздухе. Однако в настоящее время создано огромное количество различных противогазов, что разобраться в них не слишком просто.

Появление данного вида защиты перекликается с действиями в период Первой мировой войны, когда немцы впервые применили газовую атаку. Да, иной раз применять подобные меры было просто опасно, вредные вещества действовали медленно, но все же с огромным радиусом поражения и деморализацией неприятеля.

В считаные дни после первого химического эксперимента стали появляться инновационные способы защиты. Изначально использовали повязки, смоченные специальными средствами, защищавшими от ядовитых испарений, но позже пришли к выводу, что нужны более серьезные меры.

Противогазы и респираторы — наиболее распространенные способы защиты. Если противогаз закрывает все лицо, то респиратор — половину (ту, где находится ротовая полость и нос). Существуют два типа противогазов: изолирующие и фильтрующие.

Фильтрующий противогаз оснащен особой конструкцией, которая благодаря фильтрам поставляет в легкие очищенный воздух. Главный минус — ограниченный срок службы, ведь фильтры нужно время от времени менять, чистить и дорабатывать. В зависимости от модели они живут разное количество времени — от нескольких минут до суток.

В свою очередь изолирующий противогаз состоит из особой компрессорной коробки. Данная конструкция защищает легкие от кислородной недостаточности. Интересной особенностью является то, что воздух может поступать и не из внешней среды! Например, существуют автономные аппараты с наличием сжатого воздуха. Или же противогазы со шлангом, получающие воздух из обособленных источников. Существуют противогазы, вобравшие в себя особенности как фильтрующего, так и изолирующего типа.

Существует, соответственно, несколько видов противогаза: военные, промышленные, гражданские и детские.

Первый вид характерен повышенной надежностью и универсальностью. Находится в распоряжении у каждого военнослужащего. Иной раз военными противогазами пользуются и сторонние структуры. Например, МЧС.

Промышленные противогазы используют в основном на опасном производстве, связанном с химическими отходами и элементами.

Противогазы для гражданских лиц почти что не отличаются от варианта для военных, за исключением более дешевого материала. Еще бы, ведь они производятся в огромном количестве. Выдаются гражданскому населению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Наконец, противогазы для детей ничем не отличаются от гражданских, за исключением размера.

В случае потенциальной химической угрозы противогаз носят в специальной сумке, расположенной близко к животу. Она должна быть расстегнута и в любой момент готова к использованию.

Фото: flickr.com

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