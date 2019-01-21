Одна из самых кровопролитных страниц Вьетнамской войны

Сражение в долине Йа-Дранг подразумевает под собой два боевых столкновения между американскими силами и армией Северного Вьетнама в 1965 году. Битва имеет репутацию одной из самых кровавых и ожесточенных за весь период военных действий.

Уже летом 1965 года в Южном Вьетнаме находились войска американцев, где разворачивалась партизанская война между правительством страны и северными коммунистами. За лето и сентябрь американцы провели несколько успешных операций, нанеся серьезный ущерб НФОЮВ.

В октябре силы северян начали наступление в Центральном нагорье, окружив лагерь американцев в одной из провинций. Целью коммунистов было развитие наступления дальше вдоль побережья, дабы разрезать Южный Вьетнам надвое. Однако южане при поддержке американской армии отразили атаку на лагерь, и окружение было прорвано.

Потерпевшие поражение коммунисты начали двигаться к Камбодже, где собирались отдохнуть и восполнить потери. Американцы, узнав об этом, начали контратаку, перебросив крупные силы в этот район. Перед солдатами стояла задача находить и уничтожать разобщенные силы Северного Вьетнама.

Однако взять северян было не так просто, они постоянно находились в движении, двигаясь вдоль Йа-Дранг. Нанести решающий удар никак не удавалось, так как коммунисты оказывали ожесточенное сопротивление.

В конце концов американцы получили данные о том, что в районе гор Чу-Понг находятся крупные соединения неприятеля. Крупные силы США начали движение к горным массивам, но тут же был атакован серьезным контингентом НФОЮВ. Батальоны были вынуждены отступить с боем.

Однако несколько батальонов продолжали сражаться, получив крупную артиллерийскую поддержку. Вьетнамцы, в свою очередь, не сумев уничтожить основные силы и исчерпав ресурсы, начали отходить дальше.

Исходя из этого командование вооруженных сил Штатов решило, что противник ушел из долины. Это был просчет. Там остался небольшой полк, который участия в боевых действиях еще не принимал.

Крупные силы США двинулись вперед по долине, широко растянув колонну. После длительного перехода солдаты остановились на стоянку, предполагая, что противника неподалеку нет. Но он находился совсем близко: началась атака, в ходе которой вьетнамцы разрезали растянувшуюся колонну, нанося смертоносные удары. На следующий день вертолеты начали эвакуацию оставшихся в живых солдат американской армии.

Это сражение стало первым крупным столкновением регулярных сил двух противоборствующих сторон, а на момент 1965 года — крупнейшей битвой во всей войне.

Вьетнамцы, как и американцы, приписывают победу себе. Тем не менее северянам не удалось добиться поставленных задач, а США потеряли огромное количество солдат в этом противоборстве.

Источник фото: Википедия

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