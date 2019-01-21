Пентагон научит F-35 сбивать ракеты при разгоне

В течение следующих шести месяцев Пентагон будет думать над вопросом о том, стоит ли разрабатывать новое оружие для истребителя F-35. Как предполагается, новая ракета должна позволить новейшему американскому истребителю сбивать межконтинентальные баллистические ракеты на ранних этапах полета.

Представитель Пентагона Майк Гриффин заявил журналистам, что новое оружие может быть как эффективным, так и недорогим.

"В отношении некоторых региональных государств, таких, как Северная Корея, мы думаем, что вполне возможно и экономически эффективно развернуть оружие, которое я буду называть перехватчиками класса "воздух-воздух". Это будет, возможно, оружие новой конструкции, которое позволит размещать их на современных самолетах для перехвата ракет", — заявил Майк Гриффин, заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам.

Доклад Пентагона по противоракетной обороне, который был опубликован 17 января, также говорит о новой потенциальной роли для истребителя F-35 Joint Strike Fighter.

Самолет обладает системой датчиков, которая может обнаруживать инфракрасную сигнатуру ракеты-носителя, а его компьютеры могут определять местонахождение ракеты противника. Истребитель уже может засекать и уничтожать крылатые ракеты противника. В будущем он может быть оснащен новым или модифицированным оружием для перехвата баллистических ракет в фазе их разгона.

В докладе сказано, что Агентству по противоракетной обороны США дается шесть месяцев, чтобы предоставить отчет о том, как наилучшим образом интегрировать F-35 в более крупную структуру противоракетной обороны.

Тем временем, американские военные пытаются выяснить, как они могут позволить себе не только увеличивать объемы закупок оружия, но и эксплуатировать уже действующие боевые самолеты, а также осуществлять их техническую поддержку. Таким образом, на настоящий момент остается неизвестным, сможет ли Министерство обороны США позволить себе использование F-35 в качестве оружия против МБР.

Хотя в обзоре говорится, что Пентагон будет рассматривать как новые, так и модифицированные ракеты, Гриффин сообщил, что модифицированная версия ракеты AMRAAM класса "воздух-воздух" производства компании Raytheon не сможет быть использована для данных целей, так как эту ракету можно разместить только внутри F-35, в отсеке для оружия. Скорее всего, ракету-перехватчик для F-35 придется создавать заново.

После появления новостей о том, что Пентагон рассмотрит роль F-35 в перехвате МБР, некоторые аналитики пришли к выводу, что такая идея не будет результативна с технологической точки зрения.

Основной проблемой является короткий отрезок времени, при котором МБР находятся в полете на активном участке траектории (с работающим двигателем). Чтобы сбить ракету на ранней фазе ее полета, необходимо, чтобы оружие поражения находилось недалеко от места запуска ракеты. Также необходимо наличие контрмеры в виде быстродействующих ракет на твердом топливе.

Другими словами, истребитель F-35, оснащенный новой ракетой-перехватчиком, должен быть расположен близко к месту запуска ракет, чтобы иметь возможность сбить ракету в то время, когда она начинает разгоняться. Проводить постоянное патрулирование мест возможного запуска ракет очень дорого. Беспилотный летательный аппарат был бы гораздо более подходящим вариантом, чем пилотируемый F-35, но количество других важных проблем не уменьшилось бы.

Остается непонятным, на каких основаниях представитель Пентагона Майк Гриффин решил, что ракета-перехватчик для F-35 будет эффективным и недорогим оружием.

Интересно, что 2014 году Агентство по противоракетной обороне и Northrop Grumman провели эксперимент, который изучал возможность истребителя F-35 использовать свой радарный комплекс с распределенной апертурой для мониторинга и отслеживания МБР.

Как сообщалось, для точного определения местоположения цели понадобятся, по крайней мере, два самолета F-35. Они смогут собрать данные, обработать их при помощи алгоритмов, разработанных компаниями Northrop и MDA Enterprise Sensor Lab, генерировать трехмерное изображение траектории полета ракеты и передать его через канал обмена тактическими данными Link 16.

Следовательно, F-35 можно использовать для сбора разведывательных данных о передвижениях МБР противника и передачи данных о целях в другие звенья системы ПРО США.

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