Потратив большую часть последних двух десятилетий на ведение войн в пустынных регионах, подразделения "морских котиков" ВМФ США начинают возвращаются к своим войсковым традициям по мере того, как американское руководство становится все более озабоченным растущими военными возможностями России и Китая.
По словам адмирала Билла Морана, заместителя начальника военно-морских операций, военно-морской флот США включает элитные боевые группы в стратегические расчеты каждого сценария потенциального военного столкновения с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.
Решение вернуть "морских котиков" в условия военной службе на море, а не на суше (на боевых кораблях, корабельной авиации и подводных лодках) было изначально принято бывшим главнокомандующим Военно-морских сил специального назначения контр-адмиралом Брайаном Лоси, который ушел в отставку в 2016 году. Новое командование продолжило работать в этом направлении, сказал Моран.
"Сейчас мы включаем их во все наши учения, и в этом заключается возможность для нас вывести их из операций в пустынях. Мы уже привыкли к тому, что "морские котики" не участвуют во многих мероприятиях. Теперь, когда мы проводим военно-полевые сборы, военные учение и командно-штабные учения, мы видим, что ребята могут сделать очень много для любой из наших кампаний, которые мы проводим."
После начала роста напряженности в Южно-Китайском море многие предположили, что ВМФ США внимательно следит за развитием ситуации в регионе. Сообщалось, что количество тренировок, которые подразделения "морских котиков" проводят на Гавайях, утроилось.
В программу тренировок входит использование беспилотных летательных аппаратов, операции на грузовых самолетах C-17, вертолетах, конвертоплане MV-22 Osprey и вертолетах AC-130. В сообщении было указано, что количество учебных мероприятий "морских котиков" на Гавайских островах будет увеличено со 110 до 330 в год.
В то же время, есть признаки того, что напряженный график службы сказался на командном духе элитного подразделения. Речь идет о росте случаев употребления наркотиков, самоубийствах и военных преступлениях, совершенных по отношению к гражданским лицам.
Военные признают эти проблемы. "Каждый раз, когда мы видим растущие показатели по употреблению наркотиков, случаям сексуальных посягательств, когда все эти вещи появляются в достаточно больших количествах, то мы исследуем общую атмосферу, командную структуру и изучаем возникшие проблемы," сказал Моран. "Нет никаких сомнений в том, что эти силы являются самыми оперативными силами во флоте, поэтому за ними нужно следить особо пристально. Им нужно постоянно напоминать об их профессионализме и об ожиданиях, которые мы имеем в отношении их этического и морального поведения," - добавил адмирал.
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