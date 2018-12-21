Военные парады на Красной площади представляют огромный интерес для ЦРУ

Во времена холодной войны ЦРУ получало информацию о новых видах советского вооружения, просто наблюдая за военными парадами, которые регулярно проводились и до сих пор проводятся на Красной площади в Москве. Не секрет, что СССР, а теперь и Россия, часто представлял новое оружие именно на военных парадах в столице. Интересно, что спецслужбы СССР знали об этом интересе ЦРУ. Однажды, Советскому Союзу удалось обмануть западных разведчиков, заставив их поверить в то, у СССР было гораздо больше ядерных бомбардировщиков, чем на самом деле.

В Советском Союзе военные парады регулярно проводились ежегодно 1 мая, во время празднования Международного дня трудящихся, и 7 ноября, когда проводился парад в честь Октябрьской революции. В архивах национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона говорится: "Хотя крупнейшие парады проходили в Москве, их проводили и в других советских городах. Москва также иногда устраивала летние авиашоу, посвященное военным самолетам."

СССР демонстрировал все виды военной техники, но системы доставки ядерного оружия традиционно привлекали самое большое внимание. Ядерная артиллерия и баллистические ракеты интересовали американцев больше всего. США также обращали особое внимание и на новые образцы тяжелой артиллерии, в том числе на 240-миллиметровые реактивные пусковые установки и ракеты класса "земля-воздух", такие как "Куб" (SA-6 Gainful по классификации НАТО), которые могли представлять ургозу бомбардировщикам США. Зачастую, однако, на фотографиях советских военных парадов, сделанных самолетами-разведчиками, такими, как Lockheed U-2, оружие часто выглядело как маленькие точки, и возможность рассмотреть новое советское оружие вблизи было бесценным разведывательным опытом для ЦРУ, сообщает журнал Popular Mechanics.

Западные военные атташе, проживающие в посольствах и консульствах в Советском Союзе, часто посещали военные парады и фотографировали все, что только могли. В СССР прекрасно понимали значение этих парадов для разведки США и, по крайней мере, однажды обманули американцев, заставив их прийти к заключению, что у Советского Союза было гораздо больше оружия, чем считалось ранее.

В июле 1955 года, во время воздушного парада в День авиации Советского Союза, советские пилоты управляли десятью стратегическими бомбардировщиками М-4 ("Bison" по классификации НАТО) в одной группировке, которая участвовала в параде.

Выйдя из поля зрения наблюдателей, "Бизоны" вернулись назад и пролетели по одному и тому же маршруту - и так шесть раз. В результате разведка США заключила, что Советский Союз продемонстрировал на параде 60, а не десять бомбардировщиков. Это означало, что у Москвы было до 600 бомбардировщиков "Bison", что намного больше, чем считалось ранее. Это спровоцировало опасения по поводу того, что Советы могли вскоре догнать и перегнать США по производству бомбардировщиков дальнего действия. Такая ошибка отрицательно сказалась на популярности президента Эйзенхауэра, которого обвинили в несуществующем "превосходстве" советского оружейного производства. На самом деле в СССР было всего лишь 23 бомбардировщика М-4 "Бизон".

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