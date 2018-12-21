Военные США не знают, куда пристроить "Космические силы" Трампа

После нескольких месяцев размышлений о том, каким образом сформировать Космические силы США - шестого подразделения вооруженных сил страны - Пентагон принял решение направить новую организацию под управление Департамента ВВС (Военно-воздушного министерства).

Новая служба будет находиться под кураторством заместителя министра Военно-воздушных сил и начальника штаба Космических сил, который будет работать в Объединенном командовании вооруженных сил.

Это решение является очень важным для командования ВВС Соединенных Штатов Америки, которое изначально противостояло попыткам выделить космические войска в отдельное подразделение. Глава ВВС Хизер Уилсон в конечном итоге заявила о своей поддержке президентской инициативы по созданию Космических сил, но теперь стало понятно, что сохранение нового подразделения в составе департамента военно-воздушных сил позволит командованию ВВС по-прежнему иметь право весомого голоса при принятии решений в сфере космических войск.

Тем не менее, пресс-секретарь заместителя министра обороны США Патрик Шанахан отказался подтвердить детали проекта.

Предлагаемая структура нового военного подразделения пока что сохраняет предложенное Дональдом Трапом название "Космические силы". На настоящий момент процесс по их созданию предполагается проводить на основе более раннего предложения по созданию Космического корпуса, которое было выдвинуто членом Палаты представителей Майклом Роджерсом.

Роджерс и другие члены палаты выступали за создание Космического корпуса, который будет находиться в подчинении Департамента Военно-воздушных сил, по примеру Корпуса морской пехоты, который существует в качестве независимой службы при Департаменте военно-морского флота США. Предложение Роджерса было выдвинуто как часть законопроекта об оборонной политике 2018 года, но не получило одобрения в Сенате.

К этому вопросу вернулся Дональд Трамп, когда тот приказал Пентагону создать Космические силы. Трамп объявил, что новый, независимый род войск будет стоять "отдельно, но на равне" с Военно-воздушными силами. Многие в США сразу предположили, что в стране будет создан новый департамент космических сил.

Скорее всего, Военно-воздушные силы будут изначально сохранять некоторую степень контроля над Космическими силами с возможностью создания отдельного Департамента космических сил, если для этого возникнет необходимость, сообщает Defence News.

"Космические силы должны быть организованы, обучены и оснащены для обеспечения свободы действий, предпринимаемых в космосе как Соединенными Штатами, так и их союзниками, а также для обеспечения независимых военных возможностей для становления совместного и национального лидерства и обеспечения эффективного поражающего результата от применения совместных усилий," - говорится в законопроекте.

Заместитель министра Военно-воздушных сил по Космическим силам будет отвечать за общий контроль за новым родом войск, но он будет по-прежнему подчиняться министру ВВС.

В предложении не указывается связь Космических сил со вновь созданным Космическим командованием США или Агентством по освоению космоса, которое Пентагон намеревается сформировать для организации быстрых закупок космических технологий.

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