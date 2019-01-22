"Боевой крот": детективная история о подземной лодке

Угроза достать врагов "из-под земли" звучит весомо и означает, что задуманное будет реализовано в любом случае, даже ценой неимоверных усилий.

Сделав реальностью субмарины, человечество задумалось о субтерринах. При этом история создания подземных лодок полна секретов и детективных поворотов.

Куда делся Петр Рассказов?

Что случилось с изобретателем субтеррин до конца не известно.

В 1904 году он отправил в британский журнал статью с описанием идеи подвижного подземного аппарата. Дальше сведения о судьбе Рассказова противоречивы.

По одной из них Рассказова в 1918-м застрелил немецкий шпион, похитивший его разработки. Есть версия, что это случилось годом раньше, когда инженер бесследно исчез. Винят и мятежный 1905 год, когда Рассказов будто бы погиб на улице от шальной пули… И чертежи исчезли вместе с ним.

Почему "подземные лодки" называют "кротами"?

Фигура следующего разработчика, уже советского, тоже окутана тайной. Его звали Александр Требелев, а по данным немецких архивов — Требелевский. Он был командирован в довоенную Германию и работал вместе с другим инженером -Хорнером фон Верном.

Задумал Требелев создание мирной машины — для геологоразведки и прокладки коммуникаций. В основу его "подземохода" легла биологическая модель — крот; с помощью рентгена ученый наблюдал, как крот роет туннель.

Так родился "Стальной крот" — с буром в головном конце, отведением земли с помощью спиралевидных винтов и "задними лапами" — дающими упор и направление движения.

Куда делась совместная разработка?

Требелев был отозван из командировки и осужден за шпионаж. Подверглись репрессиям и его коллеги. Сам проект Требелева-Верна был засекречен и сдан в архив — в СССР и в Германии.

Немцы достали проект с полок в 1940-м, на волне идей по форсированию Ла-Манша. Уже один — Верн создал экспериментальный аппарат с экипажем. В час тот проходил до 10 километров, нес груз и мог совершать диверсии.

За годы войны "крот" вырос в опасного "Змея Мидгарда" — гигантский подземный поезд.

Останки взорванного "змея" были обнаружены советскими войсками в секретном туннеле — недалеко от взятого ими Кенигсберга, нынешнего Калининграда.

Какова судьба советского проекта?

В перспективных военных разработках СССР приоритет был отдан ядерному оружию, и о субтерринах не говорили вплоть до испытаний 1948 года.

Оказалось, что "крот" стал "подземной торпедой", и та развивала скорость до метра в секунду.

С началом эры Хрущева решили возродить и довоенный проект, к работе над которым вернулся… Александр Требелев. На смену мирному "Стальному кроту" пришел "Боевой крот".

Что известно о поздних советских разработках?

Атомная субтеррина с экипажем до пяти человек приступила к испытаниям уже после смерти изобретателя "крота". Ее целями были глубинные шахты с ядерным оружием, командные пункты.

Первая серия погружений была успешной, но потом… проговорился Никита Сергеевич.

Во время визита в США Хрущев заявил, что сумеет всех достать "из-под земли".

Следующие испытания "Боевого крота" стали последними: вместе с экипажем машина была похоронена под осевшими пластами пород. В качестве возможных причин называют остановку двигателя, диверсию иностранных спецслужб и даже "попадание в аномальную зону".

Что отличает новые проекты?

Современные разработки субтеррин засекречены. Нельзя сказать, какие из стран обладают таким оружием, и что оно из себя представляет.

По этой причине не удивляйтесь, если однажды увидите посреди степи перископ или всплывшую из глубин подземную лодку.

Источник фото: ru. wikipedia.org

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