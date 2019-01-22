ВМФ США разрабатывает беспилотные ударные корабли будущего

Для военно-морского флота будущего будет разработано два вида беспилотных кораблей, которые смогут расширить зону действия обычных надводных и сделать флот гораздо более эффективным, чем когда-либо. По крайней мере один из двух типов беспилотных кораблей будет оснащен вооружением. Проект по разработке беспилотного испытательного корабля "Морской охотник" (Sea Hunter) был недавно засекречен, сообщает Popular Mechanics.

По данным Defense News, военно-морской флот США планирует принять на вооружение средние и крупные беспилотные надводные корабли для сопровождения обычных военных кораблей в море. Беспилотные военные корабли будут представлять из себя систему плавучих сенсоров. Они должны будут плыть впереди, чтобы обнаруживать возможные угрозы заблаговременно. При этом, у беспилотного корабля большего размера будет иметь возможность атаковать противника.

На таком корабле могут быть установлены ракетные шахты вертикального пуска Mk.41, что даст ему возможность запускать крылатые или противокорабельные ракеты.

Основополагающим принципом беспилотных военных кораблей является их использование для уничтожения противника в море, или для того, чтобы не дать противнику отслеживать передвижение флота США. В любом возможном конфликте будущего военно-морской флот будет воздействовать на противника с помощью тактических самолетов, подводных лодок, надводных кораблей и даже космического наблюдения. Когда каждый крейсер и эсминец будет иметь один или два беспилотных корабля, каждый из которых передает обычным кораблям важнейшую информацию и представляет угрозу кораблям противника, то опасения противника за свою безопасность резко возрастают.

Беспилотные корабли могут увеличить дальность обнаружения флота противника. Например, корабль может плыть со скоростью 100-200 морских миль впереди ударной группы, тем самым обеспечивая раннее предупреждение о высокоскоростных противокорабельных ракетах. Беспилотный военный корабль может зайти в опасные для обычных кораблей воды. Корабли могут также выполнять так называемые задачи экономии силы, следя за районами с относительно низкой угрозой, в то время как пилотируемые корабли занимаются другими задачами.

Программа по разработке экспериментального беспилотного корабля ВМФ США "Морской охотник" (Sea Hunter) была засекречена, хотя до недавнего времени она оставалась открыта для общественности. На настоящий момент известно, что корабль "Морской охотник" имеет длину 132 фута и водоизмещение 140 тонн. Корабль-тримаран (трехкорпусное судно) способен развивать скорость до 27 узлов при грузовой нагрузке в 20 тысяч фунтов. Два года назад представители ВМФ США с гордостью рекламировали Sea Hunter, заявляя, что корабль будет тестировать концепцию беспилотного корабля вдоль западного побережья. Сейчас "Морской охотник" стал секретной программой, находящейся под контролем Управления военно-морских исследований. Таким образом, ВМФ США больше не будет никак комментировать ход программы по созданию нового беспилотного корабля.

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