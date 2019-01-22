Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя

Армейское руководство США намерено принять на вооружение 6,8-миллиметровый патрон для оружия нового поколения. Разработка нового боеприпаса зависит от решения двух ключевых проблем.

Патрон должен подходить для конфликтов ближнего и среднего радиуса действия, таких как, например, вооруженные столкновения в жилом районе. Кроме того, он должен быть высокоэффективным в условиях боевых действий на больших расстояниях, например, в горах Афганистана.

Кроме того, патрон большего размера не должен увеличивать его вес. В идеале, новые патроны должны уменьшить тяжесть груза, который несут на себе солдаты. Не немее важно и то, какую силу будут иметь новые патроны - они должны быть смертельно опасными для противника.

Команда, ответственная за проект, считает, что, хотя для его реализации потребуется некоторое время, разработчики находятся на правильном пути.

Новое оружие, заряженное новыми патронами, должно быть максимально эффективным в пределах 200 метров, поскольку именно на таком расстоянии происходит большинство огнестрельных конфликтов. При этом его эффективность не должна падать при увеличении этого расстояния.

Решение об использовании калибра 6,8 мм было принято в результате обширных испытаний и исследований в армейских лабораториях. Эксперты тщательно изучали такие факторы, как угрозы, цели, вес, производительность и управляемость. По словам полковника Трэвиса Томпсона, начальника штаба межфункциональной группы в Форт-Беннинге, штат Джорджия,

исследования включали в себя изучение множества комбинаций длины ствола и самого оружия, веса и калибров как коммерческих, так и военных систем.

"Наши лаборатории приложили немало усилий, чтобы найти подходящий калибр для оружия следующего поколения", - сказал Томпсон, уточнив, что решение далось нелегко.

Марк Канциан, старший советник по международной безопасности Центра стратегических и международных исследований, заявил, что армия пытается повысить уровень огневого воздействия от стрелкового оружия, при этом особый акцент делается на боеприпасы. В октябре прошлого года служба опубликовала запрос на идеи относительно нового оружия, где конкретно упомянула намерение перейти на более высокий калибр с патрона текущего калибра в 5.56 миллиметра, который сейчас используется для карабина М4 и автоматического оружия поддержки пехоты М249.

По словам Канциана, план принятия более высокого калибра представляет собой очень сложный и дорогостоящий процесс. Гораздо проще улучшить ударное воздействие боеприпасов.

Как показывает практика наземных конфликтов с применением стрелкового оружия, большинство столкновений происходит на близких дистанциях. Тем не менее, стрелкам, которые хотят поразить цель на расстоянии 500 метров или более, потребуются более крупные патроны с более тяжелыми пулями. Калибр 5,56 мм хорошо подходит для стрельбы на расстоянии 100 или 50 метров.

Решение заключается в разработке пули, которая будет подходить для относительно небольшого оружия, такого как калибра 5,56 мм, но которая сможет достигать больших расстояний и поражать цели столь же эффективно.

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