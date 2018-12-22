Кто стал прототипом образа Воина-освободителя в Берлине?

8 мая 1949 года в Берлине был открыт памятник Воину-Освободителю, ставший одним из самых узнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне. Однако немногие знают, что у памятника существовал реальный прототип. Этим героем был обычный солдат Николай Масалов, спасший маленькую девочку в разгар боев за Берлин. Долгое время его подвиг был незаслуженно забыт.
Обстоятельства совершения этого подвига со слов многих очевидцев известны в деталях. 30 апреля 1945 года штурм Берлина был в самом разгаре. Сержант Николай Масалов после перестрелки с врагом заметил, что под мостом сидит, склонившись над телом погибшей матери, трехлетняя девочка и громко рыдает.
Не раздумывая ни минуты, он бросился под мост, схватил малышку и побежал к своим позициям. Тут вновь началась перестрелка, в ходе которой Масалов получил ранение в ногу. Однако добежать к своим позициям он все же успел, чем сохранил жизнь и себе, и спасенной им девочке.
К моменту начала работы над памятником Масалов уже отбыл на Родину, поэтому скульптору Евгению Вучетичу позировал другой человек — сержант Иван Одарченко. На роль спасенной девочки хорошо подошла трехлетняя дочь советского коменданта Берлина.
В первоначальной версии памятника воин-освободитель держал в руке автомат, однако по предложению Сталина он был заменен на меч, что посчитали более символичным. Открытие монумента было приурочено к четвертой годовщине Победы и состоялось 8 мая 1949 года.
После войны Масалов вернулся в свое родное село в Кемеровской области, где много лет проработал завхозом в детском саду. И лишь спустя 20 лет после совершения подвига о Масалове вспомнили. Тогда о нем написали во многих газетах и даже сняли документальный фильм.
А в 1969 году Масалов стал почетным гражданином Берлина. Сам Николай Иванович не желал громкой славы и постоянно повторял, что не считает свой поступок геройским. Умер он в 2001 году в своей родной Кемеровской области.
На данный момент известно, что спасение советскими солдатами немецких детей во время штурма Берлина не было единичным случаем: документально зафиксировано как минимум 45 подобных историй.
Несомненно, что в действительности их было гораздо больше, потому что — когда спустя уже несколько десятилетий после окончания войны захотели найти ту самую спасенную Масаловым девочку, то откликнулись около ста человек. Таким образом, этот памятник увековечил не один, а десятки подвигов советских солдат во время завершающего сражения самой страшной войны в истории человечества.
Источник фото: wikimedia.org
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