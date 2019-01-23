ВВС США стали печатать детали для истребителей Raptor на 3D-принтере

ВВС США создали новый запасной элемент из титана для стелс-истребителя F-22 Raptor, который был распечатан на 3D-принтере. Представители Пентагона сообщили, что новая технология по изготовлению запасных частей на 3D-принтере позволит открыть новую эру в самолетостроении, поскольку такое производство может позволить быстро создавать новые, более прочные детали для устаревших самолетов.

Речь идет о детали второстепенного значения - кронштейне, который был установлен на защитной панели в кабине самолета F-22. Изначально изготавливаемые из алюминия, эти детали требовали замены в 80 процентов случаев во время технического обслуживания истребителей Raptor. Новая запасная деталь была изготовлена из титанового порошка с использованием процесса плавления в порошковом слое на основе лазера, чтобы создавать деталь слой за слоем.

В отличие от алюминия, деталь из титана не подвержена коррозии, поэтому после ее установки она может прослужить столько же, сколько и сам самолет. Функциональность детали будут проверять, и, если ее надежность будет подтверждена в эксплуатации, то специалисты начнут производить аналогичные детали для всех F-22.

Титановый кронштейн, распечатанный на 3D принтере, был установлен в комплексе Odgen Air Logisitics на военно-воздушной базе Hill, штат Юта, где все самолеты F-22 проходят техническое обслуживание в ангарах.

По мере эксплуатации самолетов, их запчасти неизбежно изнашиваются, и иногда это происходит довольно быстро. Такой процесс означает, что время технического обслуживания самолетов увеличивается. Запчасти для самолетов, которые больше не производятся, получить гораздо сложнее. Например, производство модели истребителя F-22 Raptor было закрыто в 2012 году). На заказ запасных частей для таких самолетов могут уйти месяцы.

Трехмерная печать позволит специалистам ВВС быстро производить любые необходимые детали. Если эксперимент по установке распечатанного на 3D-принтере кронштейна окажется успешным, то будущие заказы на эту деталь могут быть выполнены всего за три дня.

3D-печать все еще остается относительно новой технологией, поэтому изготовление стандартных запчастей на 3D-принтере все еще находится на ранних стадиях рассмотрения. На настоящий момент, в дополнение к кронштейну, специалисты рассматривают возможность использования технологии 3D-печати для производства еще пяти деталей.

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