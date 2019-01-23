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Автор Дмитрий Судаков

Ядерная триада становится пережитком прошлого

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Вооруженные силы США проводят политику "гарантированного уничтожения" с 1950 годов. Такая политика означает, что у страны имеется в распоряжении мощный ядерный арсенал, сокрушительный удар которого уничтожит любого агрессора. Данная стратегия заставляет всех игроков - особенно врагов - даже и не думать о нападении на страну.

Концепция ядерной триады становится пережитком прошлого. 397682.jpeg

Чтобы стратегия работала, Америка должна иметь возможность ее поддержать. Технологической основой "гарантированного уничтожения" является так называемая "ядерная триада". Поскольку США могут запускать ядерное оружие с воздуха, с суши, и с моря, другой стране не остается шансов на успех при нападении - противник заведомо будет не в состоянии предотвратить контрудар.

В настоящее время США работают над тем, чтобы постепенно заменить оружие, из которого состоит ядерная триада. Речь идет о бомбардировщиках, межконтинентальных баллистических ракетах и ракетах, запускаемых с подводных лодок. Такая масштабная работа будет стоить сотни миллиардов долларов, и, без сомнения, конечная стоимость всех работ в этом отношении будет выше, чем первоначальные оценки Пентагона. Между тем, эксперты в США уже задаются вопросом - а есть ли еще необходимость в ядерной триаде в 21-м веке?

США использовали свое ядерное оружие первый раз в истории при ядерной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Бомбардировщики оставались основным способом доставки ядерного оружия в 1950-х годах. В дальнейшем, разработка ракет большой дальности наряду с уменьшением размеров ядерных боеголовок сделали возможными первые межконтинентальные баллистические ракеты. В начале 1960-х были изобретены адаптированные ядерные реакторы для подводных лодок. Таким образом появилась три варианта ядерной атаки.

Во время холодной войны каждая часть триады оправдывала свое существование друг перед другом. Тяжелые стратегические бомбардировщики, такие как современный B-2 Spirit и "старичок" Stratofortress B-52H, могли нести на борту сразу несколько ядерных бомб и наносить удары по множеству распределенных на плоскости целей. Бомбардировщики могут наносить точные удары и поражать возникающие целей, такие как, например, готовящаяся к запуску ракета, внезапно обнаруженная американским спутником. Самолет также при необходимости может вернуться обратно на базу в случае прекращения огня или ложной тревоги, чего нельзя сказать о ракетах.

У бомбардировщиков были свои недостатки. Самолеты проводят большую часть своего времени на земле. Это делает их уязвимыми для внезапной атаки. Бомбардировщики также должны физически проникать на территорию противника, где они могут быть сбиты истребителями или ракетами класса "земля-воздух".

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) доставляют ядерные боеголовки в космос по баллистическим траекториям. Как правило, они размещаются в подземных бетонных бункерах. Они точно поражают цели, быстро запускаются в воздух и могут поразить цель в любой точке планеты за несколько минут. Более того, МБР могут уничтожить ядерное оружие противника до того, как другая сторона сможет развернуть и запустить свое собственное ядерное оружие.

Третьей частью триады были атомные подводные лодки, несущие свои собственные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Использование ядерной энергии означает, что подводная лодка может оставаться под водой в течение всей миссии, что делает их обнаружение и уничтожение чрезвычайно трудным. Атомные подводные лодки США могут уничтожить страну-агрессор, даже если атака противника каким-то образом выведет из строя все бомбардировщики и МБР.

У атомных ракетных подводных лодок также были свои недостатки. Первые баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, имели относительно небольшой радиус действия, поэтому их необходимо было доставить к берегам вражеского государства. В отличие от ракет наземного базирования, которые являются стационарными и имеют точные баллистические траектории для заранее намеченных целей, подводные лодки бороздят просторы мирового океана и точность их удара в прошлом была ниже, по крайней мере, до появления GPS.

В наше время, по мере развития военных технологий, бомбардировщики могут нести на борту крылатые ракеты для нанесения ударов по целям на больших расстояниях, что устраняет необходимость рискованного проникновения в сеть ПВО. Благодаря достижениям в технологиях наведения, ракеты, запускаемые с подводных лодок, поражают цель почти так же точно, как и МБР. По мере завершения второго десятилетия 21-го века, ядерная триада становится все старее. К примеру, бомбардировщик B-2 Spirit Bomber был представлен в 1990-х годах, в то время как B-52H летает с начала 1960-х годов. МБР Minuteman III была впервые развернута в начале 1970-х годов.

Может ли США существовать в 21-м веке без ядерной триады? Для ответа на данный вопрос достаточно взглянуть на Китай. Крупнейшая держава Азии строит все больше авианосцев, военных кораблей и современных боевых самолетов. Что интересно, Китай не расширяет свой ядерный арсенал.

У Китая около 280 единиц ядерного оружия - это можно определить по объему  произведенного страной ядерного горючего. Это количество составляет примерно одну-шестую от количества ядерного оружия в США и России. Ядерное оружие Китая распределено между баллистическими ракетами наземного базирования и ракетами, запускаемыми с подводных лодок. У страны нет ядерного оружия, доставляемого по воздуху. Другими словами, у Китая ядерная диада, а не триада.

В соответствии со своей военной доктриной, Китай обязуется никогда не применять ядерное оружие первым. Вся ядерная философия Китая сводится к следующему: страна может быть разрушена в результате неожиданного ядерного удара, но китайское ядерное оружие сможет дать достойный ответ, чтобы уничтожить агрессора.

Китай спокойно относится к тому, что Россия или США значительно превосходят его с точки зрения ядерного оружия. Баланс сил сохраняется при способности Китая нанести ответный удар и уничтожить хотя бы несколько американских (или российских) городов.

Работает ли ядерная позиция Китая? Даже удар по крошечной Северной Корее несет с собой риск ядерного контрудара со стороны Китая, и уничтожение даже одного американского города станет катастрофой.

Многие ядерные стратеги утверждают, что Соединенным Штатам необходим надежный и разнообразный ядерный арсенал для поддержания достаточного уровня безопасности. В соответствии с китайской моделью, уверенность в безопасности - это способность нанести ответный удар после атаки.

Если это действительно так, то какая польза от триады? Могут ли США избавиться от одной или двух элементов триады, потратив высвободившиеся деньги на другие нужды? Большинство экспертов считают, что проще всего обойтись без МБР, поскольку с задачей обычных баллистических ракет с успехом могут справиться и ракеты морского базирования. Ракета, запускаемая с подводных лодок, может выполнять все задачи, для которых были разработаны современные МБР.

Представим, что определенное государство решило уничтожить МБР наземного базирования на территории условного противника. Защищаясь, военное командование должно будет принять решение о быстрой атаке в ответ. Наиболее эффективным решением будет запуск МБР наземного базирования. Тем не менее, высока вероятность и того, что такое решение может быть принято на основе ошибочной или недостоверной информации. Например, в компьютерной системе может произойти сбой, в результате которого система покажет, что враг уже запустил свои ракеты и нужно срочно принимать ответное решение.

Бомбардировщики также могут отправиться на покой. Они медленно летают: на то, чтобы достичь цели может уйти несколько часов, не говоря уже о том , что они могут быть сбиты. Тем не менее, самолеты-бомбардировщики сохраняют за собой несколько преимуществ. Бомбардировщики могут использоваться в широком спектре сценариев, от полномасштабной ядерной войны до уничтожения вражеской танковой колонны с помощью ядерного заряда малой мощности. По сравнению с другими тактическими самолетами, бомбардировщики могут глубже проникнуть на территорию противника.

Самая эффективная часть ядерной триады - это ракета, запускаемая с подводной лодки. Подводные крейсеры в значительной степени неуязвимы. Великобритания перевела весь свой ядерный арсенал на атомные подводные лодки. Франция также в значительной степени зависит от своих атомных подводных лодок, чтобы обеспечить фактор сдерживания.

Предположим, что США последуют британскому примеру и полностью перейдут на  подводные ядерные силы. У Пентагона сейчас имеется приблизительно 197 миллиардов долларов, которые он может перенаправить на другие программы. При наличии только лишь подводного ядерного флота противники по-прежнему предпочтут воздерживаться от неожиданных ядерных атак. Стратегия гарантированного уничтожения сохраняется. США могли бы добавить еще несколько кораблей к атомным подводным силам и оснастить их ракеты несколькими боеголовками, не сбрасывая со счетов и обычное вооружение.

Существует ли сегодня необходимость в ядерной триаде и стоит ли она своих денег? Возможно, специалистам следует задуматься от том, что такое современная ядерная безопасность и как ее достичь в условиях сегодняшнего дня.

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