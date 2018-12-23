"Маузер": история, достоинства и недостатки

С-96, более известный как пистолет Маузера, — один из самых известных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в поп-культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.

Авторство принадлежит Паулю Маузеру, который в 1896 году запатентовал производство. Принимал ли какое-либо участие Маузер в создании оружия — доподлинно неизвестно. Скорее всего, большая часть работы легла на плечи братьев Федерле. Так или иначе, данный вопрос остается дискуссионным и по сей день.

Оружие носили в деревянной кобуре, иногда использовавшейся в роли приклада. Таким образом С-96 превращался в карабин. Говоря о магазине и патронах, нужно отметить, что их вмещалось десять штук на 7,63 миллиметра.

Главный козырь оружия — высокая точность стрельбы на большом расстоянии. Так якобы стрельба велась на расстояние до ста метров. Забавно, что прицел был рассчитан аж на тысячу метров. Однако это обычный маркетинг — метко стрелять из пистолета так далеко не представляется возможным.

Были у "Маузера" и недостатки. Во-первых, большие затраты и затруднения в производстве. Во-вторых, проблемы с обслуживанием. Как итог — С-96 состоялся только в виде коммерческого оружия. Следует заметить, что им все же вооружали егерей, а во время Первой мировой использовали вместо парабеллума.

Война закончилась, и немцам связали руки Версальскими соглашениями. Исходя из документа, в стране нельзя было производить и носить пистолеты со стомиллиметровыми стволами. Производство "Маузера" перенесли в Испанию. На Пиренейском полуострове наладили производство 7,63- и девятимиллиметровых калибров. Вскоре появились модификации, позволявшие стрелять очередью.

Как только удалось продавить Версальский договор, компания вновь начала производить "Маузер" с длинным стволом. Появились и новшества — зарядка не из обоймы, а из магазина.

Пистолетом заинтересовались в Китае, и, как следствие, начались массовые закупки. Данным оружием азиаты пользовались до конца гражданской войны в 49-м году.

Началась Вторая мировая, и заказы на пистолет резко упали, а сама фирма занялась производством другого оружия. Всего было выпущено более одного миллиона пистолетов с различными модификациями. Например, "Маузер" пользовался огромной популярностью в России и находился в свободной продаже — имел спрос в офицерской среде. Массовое распространение данный вид оружия получил во времена Гражданской войны, однако в первый раз его использование зафиксировали на русско-японском театре военных действий.

Красная армия также жаловала "Маузер". Как ни странно, но сохранились модели, принадлежавшие таким видным военным деятелям, как Конев, Говоров, Катуков.

Правда после войны С-96 можно было найти лишь в музеях — спрос быстро пошел на нет.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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