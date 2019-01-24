Ракетные войска КНР готовятся к ядерной войне

Китайские войска готовятся к ядерной войне, моделируя удары межконтинентальными баллистическими ракетами из подземных бункеров. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV.

CCTV не раскрывает подробности о месте и времени проведения учений, но указывает, что военнослужащие в бункерах проходят продолжительное обучение выживанию в закрытом пространстве, чтобы обеспечить возможность контратаки в случае начала войны.

Военный эксперт Сун Чжунпин заявил Global Times, что МБР Китая обычно размещаются в глубоких, хорошо защищенных бункерах и являются ключевым компонентом ответного ядерного удара Китая, поскольку военная доктрина страны не допускает упреждающего первого удара. Военнослужащие в этих бункерах должны быть в состоянии пережить первую волну ядерной атаки, поэтому убежища рассчитаны на то, чтобы свыдержать прямое лобовое столкновение со стандартным пассажирским самолетом.

Ракетные силы были созданы в Народной освободительной армии Китая (НОАК) три года назад, когда президент Си Цзиньпин решил модернизировать двухмиллионную китайскую армию, крупнейшую по численности в мире. Он сократил численность сухопутных сил примерно на 50 процентов, но значительно увеличил военно-морские и воздушные силы в рамках «беспрецедентного» стратегического сдвига, призванного превратить НОАК «во всеобъемлющие современные силы».

У Китая есть ряд ракет средней дальности наземного базирования, в том числе баллистическая ракета Dongfeng (DF)-26, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой. Имеется наземная противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, описанная как «убийца авианосца», и ракета с неядерной боеголовкой DF-16G, предназначенная для точных ударов по ключевым целям противника.

Из МБР в ракетных войсках НОАК стоят на вооружении три поколения ракет: DF-5, DF-31 и DF-41, каждая из которых способен поражать цели на расстоянии более 10 000 километров с отклонением менее нескольких десятков метров, неся одну или несколько термоядерных боеголовок. Не так давно Китай испытал новую ракету, размещенную на подводной лодке.

Как сообщает The Business Insider, есть данные, что Китай и в ноябре покажет на параде «загадочную мобильную МБР DF-41" . Предположительно эта ракета с максимальной дальностью полета от 12 до 15 тысяч километров и несет в себе до 10 ядерных боеголовок. По дааным российских экспертов, чтобы обезвредить одну такую боеголовку необходимо выпустить до 80 снарядов ПРО. Утешает лишь то, что по числу межконтинентальных баллистических ракет на сегодняшний день Китай заметно уступает России и американцам.

Гонконгские СМИ сообщали, что комплекс DF-41 был размещен в 700 км от Владивостока в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Размещая межконтинентальные баллистические ракеты вблизи российских границ Пекин не нарушает договоренностей с Москвой. Согласно договору от 1997 года, наши страны отводят за стокилометровую приграничную зону обычное вооружение, а на ракетно-ядерные силы это правило не распространяется.

Как сообщала "Правда.Ру" в среду США объявили "по двум каналам", что выходят из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД), что резко увеличивет возможность ракетного удара Пентагона по Китаю и России.

Фото: DF-31

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