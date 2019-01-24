Истребитель ВВС США 6-го поколения будет эффективен во всех стихиях

США продолжают работать над двумя версиями новых высокотехнологичных самолетов-истребителей, но информации о них по-прежнему очень мало. Один из этих самолетов разрабатывается для ВВС, в то время как другой - для ВМФ Соединенных Штатов.

В 2016 году ВВС США обнародовали отчет «Воздушное превосходство 2030», в котором говорилось, что, военно-воздушным силам необходим истребитель нового поколения уже к 2030-ому году. В настоящее время для данной программы появились новые требования. В частности, новый самолет должен идеально вписываться в современные системы вооружения для ведения войны в космосе, киберпространстве, для радиоэлектронной борьбы и в другие новые технологии.

Проект по разработке истребителя шестого поколения получил название Penetrating Counter Air, что можно перевести как "преодоление воздушной контратаки". Никаких подробностей о проекте не сообщалось. Однако, генерал ВВС США Дейв Голдфайн сообщил, что речь может идти не об одном, а о нескольких моделях нового самолета, так как требования к нему не позволяют реализовать их в форме единой воздушной боевой платформы.

«Поскольку новая модель не может быть единой платформой, мы можем говорить о двух или трех различных типах систем. Когда мы смотрим на вопрос воздушного превосходства с точки зрения технологий будущего, мы рассматриваем все варианты, которые могут нам помочь опередить противника», - заявил генерал.

Специалисты также говорят, что вопрос заключается не в разработке нового самолета как такового, а в необходимости создать оружейную систему, которая будет одинаково эффективна в космосе, киберпространстве, на земле и в воздухе.

Многие задаются вопросом о том, как будет выглядеть новый летательный аппарат - будет ли он пилотируемым и невидимым для радаров или это будет отдельная боевая система, контролируемая человеком, которая в свою очередь будет управлять беспилотными летательными аппаратами?

Стоит отметить, что в бюджете на 2019 год ВВС США запросили 504 миллиона долларов на проект «летательного аппарата нового поколения». В 2020 году расходы возрастут до 1,4 миллиарда долларов, а в 2022 - до 3,1 миллиардов.

По словам приближенных к проекту лиц, новый летательный аппарат может иметь отдельные элементы, характерные бомбардировщику, для увеличения дальности полета.

Что касается нового истребителя для ВМФ, проект известен как F/A-XX. В 2012 году чиновники ВМФ США сообщили, что новый самолет должен быть разработан к 2030 году, что очень маловероятно, поскольку ВМФ уже занят разработкой подводного ракетного крейсера нового поколения, нового фрегата и другими проектами.

Командование ВМФ пытается выяснить, имеются ли во флоте системы, которые могут соответствовать требованиям будущего истребителя, или же есть более дешевые способы сделать то же самое. Речь идет о вариантах пилотируемых, беспилотных и, возможно, опционально пилотируемых летательных аппаратов.

Аналитики полагают, что истребитель шестого поколения ни в коем случае не будет похож на новейший самолет F-35, который уже успел себя во многом скомпрометировать.

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