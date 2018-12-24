История с Т-34: как немцы рано праздновать победу начали

Как-то рассказал нам один железнодорожник историю интересную про деда своего.
Служил его дед в танковых войсках. Воевал на доблестном Т-34, в должности механика водителя. Для того времени - это был очень передовой танк. И воевать на таком было очень почетно, но и опасно.
Немцам он поперек горла был, и старались они или уничтожить его сразу, или в трофеи взять. Может, какие секреты обнаружить. Уж очень им состав брони нужен был, ну и вообще сама машина немцев сильно интересовала.
Так вот, после одного танкового сражения на поле осталось очень много сгоревшей техники. Именно среди всего этого металлолома и застрял танк нашего героя. Танк то целый был, да только гусеницу сорвало, и голые колеса в грязи засели.
Как говорится, беда не приходит одна. Гусеницу натянуть экипажу удалось, но сели аккумуляторные батареи. В общем, сидят танкисты, курят и подмогу ждут. Кто в теме, тот знает, что поначалу в Т-34 радио не было, а значит, оставалось надеяться на чудо.
Поскольку немцам этот танк очень нужен был, то в середине второго дня они хорошо рассмотрели, что на поле вроде как брошенная тридцатьчетверка стоит. Надо отметить, что за трофейный советский танк немецкое командование давало премию и отпуск на целый месяц.
Короче, обрадовались фрицы, руки потирают. К вечеру прыгнули на "Тигра" и за танком бесхозным погнали. Работать надо было быстро. Спрыгнули фрицы с брони, буксировочный трос бросили, и давай нашу машину тянуть.
За это немцам отдельное спасибо. Хорошо они наш танк дернули, как говорится, завелся он с пол-оборота. Опешили немцы, но тянуть не перестали. Но кто разбирается, тот знает, что значит бензиновому мотору с дизелем тягаться. Да и стоял немецкий "Тигр" к нашему танку задницей. В общем, успокоили наши ребята "Тигра" прямо в затылок, да к своим и покатили.
Мораль этой истории в том, что рано ррицы премию считать стали, да в отпуск собираться. Как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А танкистов наших еще и отчитали, мол, чего так долго возились?
Источник фото: commons.wikimedia.org
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