Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток

Вторая мировая война оставила после себя не только колоссальные жертвы и разрушения, но и многочисленные мифы об оружии, которое использовалось сторонами во время боевых действий. Оружие фашистской Германии привлекает самое пристальное внимание в этом отношении. От линейного корабля "Бисмарк" до ракеты V-2 немецкое оружие будоражит воображение многих, кто интересуется оружейной тематикой. Насколько эффективным было это оружие?

Возьмем, к примеру, легендарный немецкий так "Тигр". Танк Panzerkampfwagen VI Tiger был немецким тяжелым танком, который служил во время Второй мировой войны на Восточном, Западном фронте и в Северной Африке. В своей окончательной версии танк весил 54 тонны, его экипаж состоял из пяти человек. Танк был вооружен 88-миллиметровой противотанковой пушкой. Впервые принятый на вооружение в 1942 году, "Тигр" должен был совершить прорыв на поле боя, уничтожая вражеские танки на больших расстояниях.

Немецкий "Тигр" стал одним из самых известных танков как времен Второй мировой, так и всего танкостроения. В отличие от других танков, "Тигры" в основном предназначались для отдельных тяжёлых танковых батальонов по 45 танков в каждом, которые принимали участие в особенно тяжелых битвах.

Если посчитать, сколько "Тигров" было уничтожено по сравнению с количеством танков, которые были уничтожены "Тиграми", то на один уничтоженный немецкий танк приходится 11.52 танков, которые были подбиты "Тиграми" в сражениях.

"Тигры" понесли большое количество и небоевых потерь, и если посчитать такие потери (речь идет о сломанных или брошенных танках), то соотношение между уничтоженными немецкими "Тиграми" и боевыми машинами противников значительно сократится с упомянутых выше 11.52 до 5.25 танков противника на один "Тигр".

Стоит обратить внимание и на то, какой угрозой союзники считали фашистские "Тигры". Союзники относились к такой угрозе очень серьезно. Огромные усилия были направлены на то, чтобы отслеживать передвижения "Тигров".

"Тигр" мог пробить броню любого танка из войск союзников на поле боя, поэтому США и Великобритания часто пытались объединить авиационную и артиллерийскую поддержку для сухопутных сил, чтобы увеличить шансы на их победу.

Самая большая проблема "Тигра" была его стоимость с точки зрения как финансов, так и ресурсов. Поскольку война затянулась, а у Германии быстро заканчивались как деньги, так и ресурсы, Гитлеру было очень важно использовать военное производство по максимуму. Немцы могли построить несколько более дешевых танков и противотанковых орудий за вместо одного "Тигра". Например, известно, что количество стали, которое уходило на изготовление одного танка "Тигр", было достаточно для производства 105-миллиметровой гаубицы в количестве 21 штуки.

Фото: Wikipedia

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