Война в Афганистане может быть приватизирована

Отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса произошла на фоне известий о решении президента США Дональда Трампа вывести две тысячи американских солдат из Сирии и семь тысяч из Афганистана.

В этом месяце в печатном выпуске американского оружейного и охотничьего журнала Recoil бывшая подрядная охранная фирма Blackwater USA опубликовала полностраничное объявление с очень простым сообщением: "Мы идем" ("We are coming").

Значит ли это, что война в Афганистане и, возможно, в других горячих точках будет приватизирована?

Если Blackwater вернется, это будет означать возвращение частного охранного предприятия, деятельность которого была запрещена в Ираке, но которое впоследствии сменило название и больше никуда не уходило. К 2016 году Blackwater переименовывалась и реструктурировалась несколько раз. Одно время компания была известна под названием Constellis Group - это случилось после того, как ее купила Apollo Holdings Group. Apollo впоследствии выставила Constellis на продажу, но в июне продажа была приостановлена.

Представитель Constellis заявил, что, хотя он и приобрел бывший учебный центр Blackwater в 2016 году, тренировочный лагерь не имеет никакого отношения к бывшей охранной фирме. Центр не находится под управлением основателя и бывшего генерального директора Blackwater Эрика Принса и не имеет отношения к прежней структуре управления фирмой.

Вышеупомянутое объявления в оружейном журнале может означать, что Blackwater возрождается самостоятельно, но неясно, в какой форме.

Эрик Принс давно уже пытается преподнести администрации Трампа идею о том, что военную кампанию в Афганистане, которая продолжается уже 17 лет, невозможно закончить традиционным способом. Принс также утверждал, что материально-техническое обеспечение, необходимое для поддержки многомиллионной афганской кампании, стало слишком обременительным. В течение лета и осени этого года Принс активно сотрудничал со средствами массовой информации в целях продвижения идеи о приватизации.

Нынешнее военное руководство США на местах может поприветствовать известие о возможности заменить полноценный воинский контингент гораздо более компактными по размеру силами. Речь, в частности, идет о бывшем начальнике Объединенного командования специальных операций генерал-лейтенанте армии Скотте Миллере. Миллер заменил генерала Джона Николсона на посту главы сил США и НАТО в Афганистане в сентябре.

Эрик Принс также ранее высказывал мнение о том, что необходимо отказаться от миссии НАТО в Афганистане и заменить приблизительно 23 тысячи военнослужащих, размещенных в стране, на 6 тысяч военнослужащих, нанятых по контракту, и добавить 2 тысячи спецназовцев действующей армии.

Идея о потенциальной приватизации афганской войны была ранее отклонена Белым домом. Теперь уже бывший министр обороны США Джеймс Мэттис рассматривал такую возможность крайне рискованной, поскольку цели национальной безопасности страны должны были быть переданы в руки подрядчиков.

Но сейчас Мэттис больше не работает, и радикальные перемены могут быть "более вероятными", как сказал один из чиновников Пентагона.

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