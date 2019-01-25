Любопытные факты о пулемете "Максим"

У тех, кто рос в Советском Союзе, пулемет "Максим" ассоциируется с победами Красной армии. Чего только стоит легендарный фильм "Чапаев". И действительно, этот пулемет олицетворяет целую эпоху. На основе конструкционных особенностей пулемета "Максим" было спроектировано множество его модификаций. Давайте вспомним, что интересного принес в историю оружия легендарный пулемет.

Его создателем стал очень талантливый изобретатель Хайрам Максим. Он поменял несколько профессий и создал множество полезных вещей. Только запатентованных изобретений у изобретателя было около двухсот семидесяти.

На Парижской выставке электроприборов в 1881 году Хайрам Максим получил государственную награду. Он был автором удивительных вещей. В его послужном списке есть самолёт и ингалятор для лечения легочных заболеваний.

Боевое крещение пулемет "Максим" получил в 1893 году в Африке. В бою с местными племенами пятьдесят британских солдат, вооруженных ружьями и пулеметом, уничтожили более трёх тысяч человек.

В боях с равным противником пулемет впервые применили в Англо-бурской войне 1899 года. Причем изначально британцы устанавливали пулеметы на пушечные лафеты.

В армии Российской империи этот пулемет закрепился после военной операции в Китае 1900 года. В этой операции использовались пулеметы на пушечных лафетах, импортируемые из Британии. Эта военная кампания показала отличные боевые качества пулеметов, и три года спустя они поступили во все воинские подразделения русской армии.

В 1926 году в Советской России, на базе пулемета "Максим", был создан очень эффективный пулемет для установки на самолеты. Этот пулемет не имел водяного охлаждения, но обладал коротким стволом, что делало его лёгким. Это позволяло устанавливать его на истребители И-2. Эти самолёты эффективно воевали в гражданскую войну и в Испании. Но уже к 1939 году самолет устарел.

Пулемет системы "Максим" активно применялся в Великую Отечественную. Но правительство СССР с двадцатых годов пыталось найти ему альтернативу. Все упиралось в тяжёлый вес пулемета. Лишь в 1943 году в армию поступил пулемет Горюнова. Именно он постепенно заменил пулемет "Максим".

Источник фото: ru.wikipedia.org

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