Саудовцев заподозрили в производстве баллистических ракет

Саудовская Аравия не только имеет свое ядерное оружие, но и она построила завод по производству собственных баллистических ракет (БР). Такие подозрения имеют под собой основания.

Эксперты из Института Мидлбери в Вашингтоне в среду заявили, что после изучения ряда спутниковых снимков выяснилось, что королевство построило ракетную базу в аль-Вата для производства твердотопливных БР, недалеко от столицы Эр-Рияда, пишет Foxnews.

Существование такой программы говорит о том, что саудовцы хотят или уже имеют возможность вооружить ракеты ядерным оружием. В настоящее время, официально, в королевстве нет ядерного оружия, хотя, согласно сообщениям, наследный принц Мухаммед бен Салман говорил о своем желании иметь его.

Добавим, что год назад высокопоставленный чиновник израильской военной организации iHLS (Национальная безопасность Израиля) заявил о том, что израильское правительство начало продавать информацию Саудовской Аравии о разработках ядерного оружия. Израиль является ядерной державой уже несколько десятилетий, хотя Тель-Авив этого официально не признает. Ядерный арсенал Израиля остается засекреченным, и подписи израильских лидеров в Договоре о нераспространении ядерного оружия нет, но считается, что Израиль обладает от 100 до 200 единиц этого оружия.

Основной мотивацией израильтян и саудовцев, конечно, является противостояние Ирану, который заключил соглашение с международным сообществом в 2015 году не разрабатывать свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Но даже без ядерного оружия Иран обладает арсеналом БР, который, по всей вероятности, направлен против Израиля и королевства.

"Они (саудовцы) запускали ракеты из Йемена, используя повстанцев Хути в качестве испытательного стенда для нападений на Саудовскую Аравию", — сказал "Аль Джазире" эксперт из Института Мидлбери Дэвид Шмерлер.

Он напоминает, что Саудовская Аравия в конце 80-х годов закупила у Китая баллистическую ракету средней дальности на жидком топливе CSS-2‎ (Дунфэн 3) , предоставив Эр-Рияду базу для дальнейших разработок.

Кроме того США обеспечивают королевству доступ к своим высоким технологиям, что позволяет саудовцам закупать передовую технику и электронику на сумму около 15 миллиардов долларов. И даже убийство Джамаля Хашшоги не смогло повлиять на благоволение Вашингтона, уточняет Foxnews.

Конечно, ядерное оружие — это страшное оружие массового поражения, но если бы у России и Китая не было ядерных бомб, то США уже бы давно их атаковали. Без сдерживающего ядерного щита Индия и Пакистан давно бы уничтожили друг друга, а Израиля вообще бы не существовало. Поэтому неудивительно, что ядерное оружие начинают разрабатывать Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия и Турция. Есть перспективные наработки у Японии и Южная Кореи, которые не приминут присоединиться к клубу ядерных держав, если США уйдут от союзнических обязательств.

Фото: Саудовская установка DF3, SINA

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