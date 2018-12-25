Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны

Робототехника и искусственный интеллект уже давно не являются чем-то новым в сфере военных технологий. В 2018 году в Германии прошли первые в мире военные учения, в которых военные США и Великобритании испробовали роботизированную военную технику в действии.

Во время учений были использованы роботы на дистанционном управлении, которые расчищали путь для сил, поддерживаемых танками M1A2 Abrams и боевыми машинами Bradley. Роботизированные системы обезвреживали мины и даже построили сухопутный мост для пехоты.

Но не только Запад может похвастаться такими успехами в военной робототехнике. В 2017 году издание Business Insider объявило Россию лидером в области разработок военных роботов. В частности, были отмечены российские разработки в области беспилотных наземных транспортных средств - таких, как "Нерехта", "Уран-9" и "Вихрь".

Как отмечают военные аналитики, роботы в настоящее время используются практически во всех армиях мира - от Китая и Израиля до Беларуси и Бельгии. В скором времени искусственный интеллект войдет в нашу жизнь настолько прочно, что представить себя без него будет невозможно.

Стивен Хокинг предупреждал о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. Ученый полагал, что ИИ может стать важнейшей вехой в развитии человеческой цивилизации, которая одновременно принесет с собой и существенные риски. "Это принесет с собой и опасности, такие как мощное автономное оружие и новые способы уничтожения большого количества людей малым количеством людей. Это может привести к большим разрушениям в нашей экономике", говорил Хокинг. Стоит отметить, что выдающийся изобретатель и инженер-конструктор наших дней, Илон Маск, предупреждал о том, что искусственный интеллект может привести к Третьей мировой войне.

По мере того, как человек создает технологии по ведению боевых действий на расстоянии - будь то физическое расстояние с использованием дистанционного управления или временное расстояние с использованием автономно функционирующего оружия, современные представления о ведении войны изменятся еще больше. Разговоры о "войне дронов", например, ведутся уже сейчас.

В разных странах в настоящее время ведутся работы по разработке роботизированных боевых машин, в которых искусственный интеллект будет играть решающую роль. Тем не менее, самые главные решения должны при этом приниматься человеком. Только человек должен решать, открыть ли огонь по цели или нет, нужно ли уничтожить данную цель и так далее. Человек должен принимать решения о начале действий, а искусственный интеллект машины уже позволит сделать это значительно быстрее, чем если бы это делал человек.

Фото: Wikimedia Commons

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