Великобритания всерьез полагает, что конфликт с Россией в Европе весьма вероятен

В последнее время ведущие державы мира, особенно Россия, Китай и страны Запада, наращивали свой военный потенциал. В прошлом такое развитие событий можно было списать на стремление мировых лидеров помериться своим оружием. В наши дни, однако, ситуация выглядит гораздо более зловещей.

Великобритания в этом году провела одни из крупнейших военных учений за последние 20 лет. Учения прошли в пустынях Омана с участием шести кораблей, 200 бронированных машин, пяти с половиной тысяч британских военнослужащих, а также 60 тысяч военнослужащих вооруженных сил Султаната Оман. Легенда учений была основана на конфликте с Россией.

Стоит отметить, что у Великобритании в настоящее время сохраняется 16 военных баз в других странах. Наличие военной базы на территории другой страны означает, что государство, имеющее военную базу зарубежом, может удерживать вооруженные силы на месте и, в случае возникновения кризиса, использовать возможность реагирования на ситуацию гораздо быстрее.

План стратегической обороны и безопасности Великобритании за 2010 год предполагал закрытие британской военной базы в Германии к 2019 году. Тем не менее, министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон объявил о частичном изменении данной стратегии в сентябре 2018 года. "Мы будем увеличивать точки британского присутствия по всему миру. Мы не будем закрывать наши объекты в Германии, а вместо этого будем использовать их для продвижения армии", - сказал он.

Поэтому около 185 военнослужащих британской армии и 60 гражданских лиц Министерства обороны останутся в Германии.

Логично предположить, что данный шаг военного командования Великобритании основан на враждебном отношении Лондона к России.

В свое время численность военнослужащих Великобритании, которое было размещено на территории Западной Германии, превышало 55 тысяч человек, и это количество можно было увеличить до 150 тысяч на случай возникновения конфликта. Такое развитие событий маловероятно, но, тем не менее, Великобритания сохранит свои склады в немецком Менхенгладбахе, которые могут вместить 2 тысячи единиц военных транспортных средств и боеприпасы.

Начиная с 2001 года, британская армия была в основном сосредоточена на борьбе против незаконных вооруженных формирований. Это оказало влияние на структуру закупок вооружения и обеспечения логистической поддержки войск. В настоящее время военное командование Великобритании работает над тем, чтобы сделать британскую армию более оперативной.

Основное внимание уделяется недорогим "легким" и "средним" силам - таким как Королевские морские пехотинцы, воздушно-десантные войска и легкая пехота, а также недавно сформированным ударным бригадам. Тем не менее, Великобритания всерьез полагает, что конфликт с Россией в Центральной или Восточной Европе весьма вероятен, поэтому Лондон решил сохранить свои военные базы, на которых размещена тяжелая военная техника.

Пока Великобритания сокращает свое военное присутствие в Германии, США стремится его увеличить. В Германии уже размещено 33 тысячи американских военнослужащих, но Пентагон отправит туда еще полторы тысячи человек, для "укрепления европейской безопасности".

Тем временем, Великобритания планирует разместить 800 военнослужащих в Норвегии в ответ на деятельность России в арктическом регионе и строит там новую базу, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2019 году.

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