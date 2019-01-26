Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной

Любая война — это не в последнюю очередь взаимоотношения людей. Конечно, устав предусматривает многое, но не все. Часто солдаты устанавливают некоторые правила, причем их придерживаются обе стороны конфликта, особенно если речь идет о позиционных длительных боях. Во всех войнах были этические правила, были они и во времена Великой Отечественной между снайперами.
Перед тем как отправить их на фронт, с бойцами Красной армии и вермахта проводилась серьезная идеологическая работа. Задачами были вызвать ненависть и обесчеловечить врага. Такой работой занимались целые подразделения, но уже после нескольких месяцев в окопах солдат начинает менять свое мнение.
Бойцы начинают задумываться о том, что с той стороны сидят такие же живые люди, с такими же проблемами и страхами. Когда позиционные бои продолжаются долго, то, естественно, солдаты начинают взаимодействовать с врагом по незначительным вопросам. Такие негласные договоренности существовали между пехотой и снайперами.
В частности, считалось, что снайперы не стреляют в человека во время отправления естественных нужд. Трудно сказать, было это элементом кодекса или это был страх обнаружить свою позицию, но тем не менее это правило существует и сегодня. Например, его придерживались снайперы чеченской кампании.
Еще одним табу у снайперов были медсестры. Даже самые прославленные снайперы вермахта были людьми, и стрелять в женщину было не в их правилах. Но это не распространялось на солдат, которым помогала сестричка.
Часто на позициях солдаты испытывали нехватку воды. Это касалось обеих сторон. В таком случае бойцы договаривались не вести огонь по тем, кто несет воду. Но командиров такие правила не радовали и они приказывали стрелять.
Часто снайперы сознательно промахивались, лишь бы водонос смог донести воду. Закон был простым: убьешь водоноса противника — убьют твоего водоноса. Говорят, что это правило действует и сегодня.
Во время войны было множество курьезных случаев. Иногда прямо на линии фронта оказывается небольшое село или погреб. Это был лакомый кусочек для бойцов с обеих сторон.
Известен интересный случай, произошедший в Венгрии. Небольшая деревня оказалась прямо на линии фронта. Занять населенный пункт не удавалось ни одной стороне. Тогда солдаты решили договориться о времени, в которое в поселок отправлялись то немецкие, то советские солдаты.
В любом случае к снайперам всегда относились без уважения. Они стреляют исподтишка. Как правило, стрелков не брали в плен, а убивали на месте. Командование вермахта даже позволило снайперам не носить отличительные нашивки.
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