Почему Царь-танк не стал гордостью руccкой армии

Так называемый Царь-танк впервые увидел свет в 1915 году и должен был лишь одним видом внушать противнику ужас и страх. У конструкции были огромные передние колеса, сметавшие все на своём пути, однако задний каток оказался крайне уязвим.

При первых испытаниях это стало очевидно — танк по большому счету был колосом на глиняных ногах. Махина плотно погрязала в трясине так, что вытащить ее обратно не представлялось возможным. А ведь на Царь-танк возлагали огромные надежды, и император Николай II даже лично следил за производством.

Автор проекта Николай Лебеденко впоследствии рассказывал, что идея создать подобную конструкцию ему пришла под впечатлением от азиатских арб. Эти самые арбы могли преодолевать ухабы и бездорожье из-за огромных колес.

Поэтому разрабатывая танк, инженер в первую очередь уделял внимание передним колесам. По его подсчетам, они должны были быть не менее девяти метров размером.

Задний каток насчитывал скромные полтора метра. Небольшое помещение с пулеметом находилось на высоте восьми метров, а по бокам конструкции располагались пулеметы, иногда менявшиеся на пушки.

Снизу, согласно задумке, можно было поставить дополнительные средства вооружения. Идеальный вариант Царь-танка развивал скорость равную двадцати километрам в час.

Смотря правде в глаза, военная машина выглядела не так уж и грозно, как задумывал автор. Тем не менее инженерная мысль заинтересовала царя, а сам Лебеденко принес на аудиенцию уменьшенную копию танка, дабы заинтересовать государя. Николай II остался под большим впечатлением от увиденного и загорелся идеей.

Вскоре работа закипела. Весной 1915-го года танк был готов к эксплуатации. Машина стояла в лесу недалеко от Дмитрова.

Как только начались испытания, стало ясно, что чудо инженерной мысли не способно передвигаться самостоятельно. Да, передние колеса сметали все подряд, однако задние - буксовали. Сказались неправильный диаметр и иррациональное распределение веса. Танк встал, и все тут!

Более серьезным фактом стало то, что Царь-танк был уязвим при артиллерийской стрельбе, а колеса выглядели, как явная мишень в тире. После совещаний было принято решение остановить разработку данного проекта.

Танк оставили под Дмитровом, где он находился на протяжении долгого времени под защитой солдат. С началом революции о машине и вовсе забыли — вскоре местные жители разобрали ее на металлолом.

На столь интересном проекте поставили крест в первую очередь из-за недоработок Николая Лебеденко, который ошибся в расчетах. Доказательство тому — появившиеся в Европе линейки армейских тягачей - по задумке до боли напоминавших отечественную.

Источник фото: ru.wikipedia.org

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