Боятся ли в США "российского супероружия"?

Информационная война, помимо того, что это политический инструмент, еще и отличный бизнес — который в перспективе может принести многомиллионные бюджеты заинтересованным в такой войне сторонам.

В нынешние "интересные времена" обостренного политического противостояния России и США, открываются многолетние схемы по отработке подобного рода заказов.

К примеру, схема вокруг отраслевого журнала The National Interest, как пишет в своем ярком расследовании "Кода", работает уже пять лет а то и больше. Выглядит она примерно так: сначала российские СМИ берут комментарии у российских генералов, конструкторов и прочих чиновников от обороны.

Эти люди, как правило, рассказывают о том, что у нас самые передовые и смертоносные вооружения. Дальше, The National Interest переводит эти материалы, обрабатывает их и сдабривает "экспертными оценками", в рамках которых подтверждаются слова о "смертоносности и непобедимости" российских вооружений.

Посыл этих материалов американского журнала очень простой — "дайте больше бюджетных денег на оборонные проекты", а то придут "злые русские" со своими вундер-вафлями и всех нас расстреляют.

Но на этом история не заканчивается потому, что после выхода статей в The National Interest, их переводят и интерпретируют уже российские СМИ типа РИА или ТАСС. И выдают под громкими заголовками, типа "американские эксперты боятся российского оружия". Эксперты эти, как правило, находятся в одной редакции всё того же отраслевого американского журнала — который работает на то, чтобы у Пентагона были большие бюджеты и с каждым голом они становились всё больше.

Аналогичная схема работает и с популярным в определенных кругах блогом We Are The Mighty. Тамошняя аудитория — это американские "любители танчиков" и прочие диванные милитаристы. И в целом, блог дает даже спокойную и вдумчивую информацию, кроме тех случаев, когда дело доходит до российских вооружений.

Тут врубается всё та же схема с элементами "паники в селе" и с интерпретацией российских статей о силе и славе русского оружия. Потом эти посты из блога активно цитируются изданиями типа РИА ФАН, РИА "Новости" и прочими ТАСС.

Что получает от этого российская сторона? Ну, во-первых, трафик и эйфорию патриотичных читателей, которые видят, как Америка нас боится, и что у нас самое лучшее в мире оружие.

С другой стороны, и здесь не исключен фактор выжимания у государства бюджетов на новые военные проекты. Потому, что "вот смотрите как хорош, нас боятся, но надо наращивать темпы, а то можем и проиграть в этой гонке".

Собственно, именно на таких перманентных перепадах от паники к восторгу строилась гонка вооружений и в советские времена. Просто сейчас все это проще и быстрее потому, что Интернет значительно ускоряет процесс обмена информацией. Особенно, если знать, где искать.

Понятно, что вроде бы как все в выигрыше. Российские читатели рады, американские военные получают бюджеты, российские военные тоже не отстают.

Кстати, есть мнение, что работает и обратная схема, когда уже российские узкопрофильные СМИ пишут о том, что у нас ржавые вёдра с гайками, а не оружие, а уже американские медиа принимают эту "подачу" для того, чтобы тамошняя патриотическая общественность возликовала. Сегментирование целевой аудитории вообще творит чудеса.

Но в долгосрочной перспективе всё это служит искажению реальности. То есть, понятно, что сейчас имеет место политическая напряженность с демонстративным бряцанием оружием. И понятно, что если не кормить собственную армию, то придётся кормить чью-то чужую.

Даже вполне очевидно, что российская армия должна перманентно модернизироваться. И не только для того, чтобы "защищать нас от США", у нас, если кто не помнит, крупномасштабные миротворческие операции идут в самых разных уголках мира, и глобальная борьба с терроризмом. А для такой борьбы нужно и оружие и соответствующие технологии.

Но вот делать бизнес на панике, устраивая гонку вооружений и подстегивая в нужном направлении общественные настроения — это уже как-то совсем нехорошо. И, честно говоря, к той же российской оборонительной военной доктрине имеет крайне мало отношения. Кстати, как и сыпать восторгами по поводу "страха американцев". Потому, что "страхи" эти тоже тщательно сконструированы и продуцируются на очень четко обозначенные целевые аудитории.

И в целом, такая "пикировка" материалами, а точнее, одним и тем же материалом, только в разных интерпретациях — это зарабатывание денег на страхах и стереотипах, а не качественная и этичная работа с информацией.

Да еще и подстегивание военной темы, что в принципе откровенно опасно.