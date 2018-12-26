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Автор Дмитрий Судаков

"Машины смерти" испанской армии

Силовые структуры » Министерство обороны

Бронетранспортеры испанской армии BMR-600 имеют высокое расположение центра тяжести. Из-за такой особенности конструкции боевые машины могут легко перевернуться в случае аварии, при этом член экипажа бронетранспортера, который в этот момент стоит за пулеметом, наполовину высунувшись из люка машины, может получить серьезные травмы или даже погибнуть.

В последние годы в дорожно-транспортных происшествиях с участием боевых бронированных машин армии Испании - BMR и Lince - погибло уже 40 военнослужащих. Эксперты признают, что эти модели испанских бронетранспортеров небезопасны для человека, поскольку у них нет поворотных башен, подобных танковым.

18 мая военнослужащий Антонио Карреро Хименес погиб в дорожно-транспортном происшествии во время переезда на испанском БТР в Мали. Ему было 27 лет. Как стало впоследствии известно, бронированный автомобиль Lince, на котором ехал Хименес, не прошел необходимые тесты.

Несчастный случай со смертельным исходом, в котором погиб молодой военнослужащий, является всего лишь одним из многих трагических случаев со смертельным исходом. Такие происшествия указывают на плачевное состояние бронетехники, используемой армией Испании в ее международных миссиях. По меньшей мере 40 солдат погибли при аналогичных обстоятельствах в течение нескольких последних лет. Все они произошли по одной и той же причине: жертвы находились в движущихся бронетранспортерах BMR и Lince. Четыре испанских солдата погибли в этих БТР в период с 18 мая по 2 июня 2018 года.

У этих бронетранспортеров нет поворотных башен на корпусе, поэтому солдат, стоящий у своего пулемета, наполовину высунувшись из люка машины, может погибнуть, если БТР перевернется в результате какого-либо происшествия. Солдат будет просто раздавлен или получит очень серьезные травмы, вплоть до паралича нижней части тела.

Сами испанские военнослужащие, принимающие участие в международных миссиях, прозвали эти бронетранспортеры "машинами смерти". Ситуация неоднократно обсуждалась в Испании, но правительство страны не предприняло никаких действий для устранения проблемы по той простой причине, что все бронетранспортеры вышеуказанных моделей необходимо заменить другими.

Проблема была обнаружена еще правительством Нарочной партии, но ее скрывали от общественности годами. Минобороны Испании по какой-то причине решило не работать с более современной и более надежной моделью БТР RG31, который оборудован поворотной башней. RG31 не был замечен в трагических происшествиях, в которых бы погибали военнослужащие. Если же RG31 и может перевернуться во время аварии, то пулеметчик не погибнет под машиной благодаря башне.

Тем не менее, кто-то в правительстве Мариано Рахоя отдал приказ продолжать использовать BMR и Lince, несмотря на серьезные риски.

Здесь стоит упомянуть и масштабную трагедию, которая произошла в испанской армии в 2003 году. 26 мая 2003 года зафрахтованный украинский самолет Як-42 со 120 испанскими миротворцами на борту разбился о скалу в Северной Турции во время посадки для дозаправки. Испанские военнослужащие возвращались домой из Афганистана. В крушении никто не выжил. Министр обороны Испании Федерико Трилло тогда заявил, что крушение произошло из-за сложных метеорологических условий и густого тумана.

Более того, в 2004 году правительство Социалистической партии Испании уволило трех генералов после того, как стало известно, что останки 22 погибших были опознаны неправильно и возвращены в чужие семьи. Эта авиакатастрофа в результате стала для Испании символом военной бесхозяйственности.

Великобритания также имеет подобный печальный опыт. Британская армия отправила своим солдатам в Афганистан автомобили Land Rover, которые не могли похвастаться никакой защитой и могли быть легко уничтожены противником даже во время перестрелки.

Начиная с 2003 года, эти автомобилях стали причиной смерти десятков британских солдат. Британская армия признала проблему только в 2010 году. За это время погибло 37 человек - все они лишились жизни, поскольку автомобили Land Rover не защищали их от врага. Сами солдаты называли те машины "мобильными гробами".

Стоит отметить, что если даже инженеры смогут надстроить поворотные башни на корпусах испанских БТР BMR-600 и Lince, то они станут еще более подвержены перевертываю во время аварий, так как их крыша станет только тяжелее из-за надстроек.

Фото: Wikipedia

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