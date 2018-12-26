Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать

Американские самолето- и вертолетостроительные компании Sikorsky и Boeing представили новый вертолет Defiant ("Непокорный"). Этот вертолет является одним из двух проектов, участвующих в программе "Образец единой многоцелевой машины" (Joint Multi-Role Technology Demonstrator, JMR-TD) Минобороны США.

Совместная работа по программе JMR позволит определить требования к семейству систем FVL (Future Vertical Lift - будущий вертикальный взлет) армии США, эксплуатация которых начнется в 2030-х годах.

По словам представителей команды Sikorsky-Boeing, вертолет Defiant рассчитан на полеты с со скоростью и дальностью в два раза больше по сравнению с современными обычными вертолетами и обеспечивает повышенную маневренность. Технические данные нового вертолета помогут военным разработать требования к новым боевым вертолетам FVL, которые должны поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

Первый полет вертолета Defiant был отложен на 2019 год из-за технической проблемы, обнаруженной во время наземных испытаний. Его конкурент - летательный аппарат V-280 Valor компании Bell уже летает с декабря 2017 года.

Рик Кушерави, директор по развитию отдела компании Sikorsky по машинам с вертикальным взлетом, и Рэнди Ротт, директор Boeing по глобальным продажам и маркетингу грузовых вертолетов и FVL, сообщили, что первый полет нового вертолета Defiant будет отложен на начало 2019 года вопреки ожиданиям.

Изначально Defiant должен был подняться в воздух еще в 2017 году, но планы пришлось поменять из-за проблем с изготовлением лопастей вертолетной системы. В дальнейшем было объявлено, что проблема с лопастями уже решена.

В течение нескольких месяцев ожидалось, что первый полет нового вертолета будет осуществлен до конца 2018 года. Однако, во время проверки полномасштабной конструкции вертолета инженеры обнаружили ряд проблем, которые заставили их остановить тестирование.

"У нас возникло несколько небольших проблем. Я не буду вдаваться в детали, но это потребовало некоторого ремонта, просто какого-то механического ремонта," - заявил журналистам Ротт, когда его спросили о подробностях того, что вызвало задержку в испытаниях.

"Выявленные неполадки не внесут изменений в основные компоненты. Это было, откровенно говоря, вопрос взаимодействия деталей системы, которые, возможно, не были ранее зафиксированы," - сказал Ротт, добавив, что наземные испытания должны возобновиться в ближайшие дни где-то на следующей неделе.

Инженеры Sikorsky-Boeing хотят получить безупречные результаты испытаний наземной системы до первого полета в начале 2019 году, причем система должна будет проработать без каких-либо проблем на протяжении 15 часов.

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