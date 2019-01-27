Пятерка лучших пистолетов Второй мировой

Чаще всего результат военных действий зависит от тяжелой техники, например, от танков и авиации, но бывают случаи, когда необходимо использовать оружие ближнего боя. При Второй мировой не существовало разнообразного ассортимента пистолетов, как на сегодняшний день, но каждое оружие собиралось с толком.
В этой статье мы расскажем о лучших короткоствольных представителях, применявшихся во Второй мировой войне.
В момент вышеуказанных боевых действий в некоторых американских войсках достаточно часто использовался "Кольт" модели М1911. Данное оружие было сделано мастером этого дела Джоном Браунингом в 1908 году.
Пистолет произвел впечатление ввиду своих особенностей в сражении, в связи с чем вошел в оружейный ассортимент армии США и продержался там 80 лет.
В магазине находилось семь патронов (в улучшенной версии 1926 года — стало на один патрон больше). Калибр — 11,51 миллиметра, длина линии прицеливания — 50 сантиметров. Помимо перечисленных особенностей, "Кольт" имел достаточно серьезный вес — 1,1 килограмма. Ввиду этого при неожиданном нападении можно было с легкостью отбиться прикладом.
В вопросе короткоствольного оружия представители Германии зарекомендовали себя истинными "барахольщиками". ФРГ в тот период произвела небывалое число пистолетов. Помимо оружия собственного изготовления, немцы гордились наличием массы трофейных экземпляров, позаимствованных из завоеванных стран. Но явным лидером в арсенале немцев был "Вальтер" 38.
Вместе с этим находились представители ФРГ, отдававшие предпочтение старому "Люгеру", применявшемуся с 1904 года.
Эти два пистолета обладали магазинам на восемь патронов калибром девять миллиметров.
В период Второй мировой войны на территории Советского Союза существовал единственный серийный пистолет — "Тульский Токарева", или, иначе, ТТ. У него была сравнительно небольшая мощность (калибр — 7,62 миллиметра). Но это не мешало ему считаться прочным и довольно удобным в применении. ТТ не обладал отдельным предохранителем, вместо этого у него можно было зафиксировать курок на затвор.
В общей сложности с 1930-го по 1952 год отечественные оружейники произвели 1 миллион 740 тысяч штук ТТ, что почти в два раза больше, нежели немецкий "Вальтер".
Естественно "Тульский Токарева имел и свои изъяны, например, при испытаниях этот пистолет три раза давал осечку. Первую при запылении, вторую при выстреле непосредственно вниз и последнюю при замерзании.
Британцы — народ, который по достоинству ценит традиции, ввиду чего они многие годы пользовались только револьверами. Но, как показывает практика, барабанные короткостволы не предназначены для реальных военных действий. В данном случае основную роль играет быстрота действий.
После неудачи Англии при сражении 25 мая 1940 года ситуация приняла другой оборот. Вкупе с оставшимися военными в страну приехал друг Джона Браунинга Дьедонне Сэв. Тогда он и продемонстрировал чертежи и наработки общего с товарищем детища — пистолета Browing Hi-Power.
Таким образом в армии Англии появилось универсальное оружие, имевшее небольшой вес (880 граммов) и завидные стрелковые особенности. Магазин вмещал в себя 14 патронов девятимиллиметрового калибра.
На сегодняшний день данный тип оружия продолжает разрабатываться и применяться в нескольких странах планеты.
На фото: Colt M1911. Источник: ru.wikipedia.org
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