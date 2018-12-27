Сработает ли простое решение по принуждению Украины к миру

Россия может блокировать поставки дизтоплива Украине и этим простым решением выиграть военный конфликт, считают на Украине. Но это не остановит танки и БТР ВСУ, они будут "утюжить Донбасс" на кредиты Запада. Нужно ли это России? Об этом для "Правды. Ру" размышляет эксперт Руслан Танкаев.

Россия разработала "новую энергетическую программу", согласно которой в случае войны с Украиной достаточно будет перекрыть поставку дизельного топлива, которым заправляется техника ВСУ, чтобы парализовать ее действия. Об этом заявил бывший председатель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в сюжете ТСН.

"Если начнутся широкомасштабные операции, они будут нам ограничивать все поставки", — сказал Маломуж. По словам опрошенных ТСН экспертов сейчас доля российского дизеля на Украине составляет около 40%, столько же занимает дизтопливо из Белоруссии, однако и первое, и второе топливо произведено из российской нефти. По словам украинских экспертов, уменьшение веса российского топлива на украинском рынке повлияет не только на зависимость от Кремля, но и значительно ослабит российскую экономику.

Как сказал "Правде.Ру" член Комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев на территорию Украины выходят несколько нефтепродуктопроводов из России. "Но, по-моему, еще в 2014 году был введен запрет на перекачку бензина и дизтоплива. Если и идет поставка дизельного топлива на территорию Украины, то, скорее всего, эта поставка — против воли нашего правительства. За хорошие деньги, как известно, продадут что угодно", — заметил эксперт.

"Сказать, что это именно 40%, я не могу, это надо смотреть таможенные декларации. Но, конечно, с нашей стороны прекратить это дело в одночасье — вполне реально", — сказал Руслан Танкаев.

Если это случится, то Украина, по его словам, станет закупать дизтопливо в Европе — "это тоже будет наше топливо, но стоить оно станет значительно дороже. Цена станет примерно такой же, как в Германии и в 2,5 раза выше, чем в России". "Для украинской экономики это абсолютно неподъемная вещь. Но для вооруженных сил Украины (ВСУ) любые затраты оправданы. Поэтому они будут покупать топливо на европейские кредиты, будут ездить на своих танках и бронетранспортерах и вести гражданскую войну", — отметил Руслан Танкаев.

Что касается Белоруссии, то, по мнению эксперта, налоговой маневр в российской нефтянке "прихлопнет эту идиотскую систему, которую придумал господин Лукашенко". Эксперт пояснил, что Россия поставляет в Белоруссию нефть по межправительственному соглашению, по которому весь бензин, который производится там из российской нефти, должен возвращаться в Россию. Но белорусы не соблюдают это соглашение, "они гонят на экспорт и бензин, и дизельное топливо". Кроме того, белорусы не платят экспортную пошлину, которую платят российские НПЗ.

"Если пошлины будут заменены у нас на налог на природную ренту, то белорусская нефтепереработка станет абсолютно убыточной. Сейчас мы фактически датируем социалистическую экономику Белоруссии. После того, как это хозяйство все прекратится, я думаю, что режим Лукашенко недолго просуществует", - заметил эксперт.

"Таким образом, то, что сказал украинский генерал, это, до определенной степени, правда. Россия может ввести жесткое эмбарго на поставке топлива на Украину, но этим она может добиться повышения долгов Украины Западу. А вот нужно ли нам это — это открытый вопрос. Я думаю, всем очевидно: то, что сейчас есть на Украине, долго не просуществует. В какой-то момент этот пузырь лопнет, и тогда Украина свалится нам на шею", — резюмировал Рустам Танкаев.

Как сообщала "Правда.Ру" "Роснефть" возобновила поставки дизельного топлива на Украину возобновила в 2017 году. Поставки дизтоплива по трубе ведут компании, исходя из своей экономической выгоды, сообщили в руководстве компании.

ФотоФото: REX/Shutterstock

Читайте по теме: Есть ли у России план на случай войны с Украиной?

СМИ: США готовят Украину к войне с Россией?

Украина волнуется: войны с Россией не избежать