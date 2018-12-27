США планируют создать беспилотные надводные боевые корабли уже в 2019 году

Наступающий 2019 год обещает принести много нового для надводного флота США.

Начальник управления военно-морских операций надводного военно-морского флота СШA контр-адмирал Рон Боксолл недавно сообщил, что командование намеревается уделять большое внимание применению различных датчиков и сенсоров на кораблях. Датчики предполагается размещать и распределять таким образом, чтобы объединять боевые корабли в одну сеть с тем, чтобы меньшее количество крупных военных кораблей могло командовать и управлять более мелкими подразделениями.

"У нас есть большие и малые надводные боевые корабли, но у нас нет требований к беспилотным надводным кораблям, которые сейчас являются важной частью распределения силы во время военно-морских операций," - сказал Боксолл.

Стоит отметить, что разработка беспилотных судов для военного использования была ключевым моментом недавнего соглашения с НАТО, подписанного во время июльского саммита.

Следующий год станет решающим для FFG(X), когда командование ВМФ США завершит формирование своих требований и выставит первый корпус фрегата на тендер для поиска проекта по его дальнейшей детализации.

«Это будет очень эффективный корабль, но у него не будет большой вместимости. Он сможет как находить цели, так и стрелять по ним. В общем и целом, это будет менее дорогой корабль, которых планируется построить достаточное количество," - сказал Боксолл.

Боевая подготовка является основным направлением деятельности главы надводного ВМФ США, вице-адмирала Ричарда Брауна, и некоторые из предпринимаемых им усилий начнут приносить плоды уже в 2019 году.

В 2018 году было освоено 24 миллиона долларов на создание программы обучения навыкам морского судоходства, которая будет в значительной степени основана на использовании тренажеров.

"Мы обеспечили финансирование центров подготовки по морским навыкам, которые будут заниматься в первую очередь индивидуальным обучением офицеров. Мы получим интегрированную подготовку персонала как на мостике, так и в центрах боевой информации на высоком уровне. Это мой главный приоритет," - сказал Браун ранее в этом году.

В 2019 году можно ожидать новостей и о ракетном эсминце DDG-1000. Первый в своем классе, USS Zumwalt, проходит финальную стадию по установке на борт боевых систем в Сан-Диего. В 2019 году станет больше известно о том, какую именно миссию будет нести новый корабль и как военно-морской флот планирует использовать своего нового надводного бойца.

Стоит отметить, что командование ВМФ США отказалось от своей давней цели использовать на боевых кораблях передовую систему огнестрельных орудий. Разработка нового оружия для надводных кораблей задерживает работы по проекту корабля DDG-1000. В итоге было решено работать над двумя проектами по отдельности.

Наконец, новыми подробностями должен обрасти и проект по разработке нового большого надводного боевого корабля. Как ожидается, к 2023 или 2024 году надводный флот США должен обзавестись новым крейсером и эсминцем.

Фото: Official US Navy page

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