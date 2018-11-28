Россия не пропустит корабли НАТО и США в Азовское море - эксперт

Украине надо провести операцию по "разрушению" Крымского моста, а НАТО направить эскадру в Азовское море, советует Стивен Бланк из Atlantic Council.

Консультативный центр при НАТО Atlantic Council (Атлантический Совет) выдал в течение недели два предложения по ответу на "агрессию" России в Азовском море.

21 ноября бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил Вашингтону и его союзникам в ЕС запретить российским кораблям, вышедшим из азовских портов, заходить в европейские и американские порты. Политик призвал Соединённые Штаты и ЕС ввести упреждающие санкции, чтобы сдерживать российскую "агрессию", а также продолжить поставки оружия на Украину. Примечательно, что документ появился на сайте Atlantic Council 21 ноября, за несколько дней до инцидента в Керченском проливе.

Второе предложение появилось 27 ноября уже после керченского инцедента, который характеризуется, как "запрет" украинским вход в Азовское море, их "обстрел" и "захват после тарана", пишет Atlantic Council в лице Стивена Бланка - старшего научного сотрудник Совета по внешней политике США.

Бланк советует Украине "разорвать блокаду". "Украина должна внимательно подготовить особую операцию, которая может разрушить мост, который Москва построила над Керченским проливом, присоединив Крым к России. Но это не все. Украина должна пригласить Соединенные Штаты и НАТО отправить флот вооруженных кораблей для посещения Мариуполя, главного города на побережье Азовского моря, и бросить вызов России, чтобы та не дала разрешение или заблокировала НАТО в осуществлении своего права посещения портов Украины. Эти корабли должны быть вооружены, но им должно быть дано указание не стрелять, если не будут стрелять в них", — пишет Стивен Бланк.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, Atlantic Council в Вашингтоне — достаточно авторитетная организация. Там работают люди, "имеющие серьезные бывшие позиции в официальных структурах, включая НАТО".

По мнению эксперта, если НАТО направит корабли в Азовское море — это будет расценено, как шаг, "направленный в сторону эскалации внутреннего конфликта, его расширении в региональный и многосторонний формат с участием НАТО".

"Как минимум это будет расценено как крайне недружественный шаг в отношении России, за которым должны будут последовать определенные выводы, в том числе и связанные с перспективами урегулирования кризиса на Украине", — заметил Дмитрий Данилов.

По его словам, запросить проход можно, но невозможно решить вопрос без согласия России, так как море находится в совместном пользовании Украины и России. Россия вряд ли даст согласие, "учитывая различную интерпретацию случившегося и перспективу регионализации и эскалации конфликта".

Дмитрий Данилов отметил также, что "с оперативной точки зрения, слишком мелководно Азовское море для того, чтобы туда входили военные силы". "Для того, чтобы дать разрешение на проход, нужно понимать для чего это делается. Поскольку Азовское море не позволяет в принципе предполагать решение оперативных военных задач по регламентным причинам, значит это будет демонстративная поддержка Украины, как одной из сторон этого инцидента", — сказал политолог.

Россия уже объявила свою позицию и подобная заявка никак не отвечает нашему видению проблемы, поэтому она не будет удовлетворена", — добавил он.

Что касается запрета на заходы российских военных кораблей в порты стран НАТО, то такое уже было, Испания, например, не принимала корабли на дозаправку, продолжил Дмитрий Данилов.

"Цель этой акции была бы в продолжении санкционной политики против России. Если это будет сделано, тогда будет поставлен большой знак вопроса относительно политики, которую в НАТО сейчас официально декларируют и пытаются реализовать в отношениях с Россией, а именно, диалога, снижения взаимных рисков и увеличении транспарентности", — резюмировал эксперт.

Напоминаем, что Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему "не нравится" кризис в отношениях между Россией и Украинойи он работает по этому вопросу с лидерами европейских государств. Госсекретарь Майк Помпео заявил со своей стороны, что президентам России и Украины необходимо провести прямые переговоры для урегулирования ситуации. Он призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность, а также соблюдать международные обязательства. Также Помпео отметил, что США поддерживают "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Украине.

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