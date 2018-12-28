Военная байка: как дед вплавь мины от корабля отталкивал

Историю эту рассказал один моряк. История грустная, но интересная.
Со слов того моряка — дед его служил на Балтике капитаном канонерской лодки. Служил он хорошо, матросов не обижал, да и сам за их спины не прятался. Бил немца как положено, иногда даже с усердием. Сам по себе человек честный и смелый был.
В один из осенних дней 1942 года встретился дед с немецким линкором. Ох, и задал им немец по самое не хочу. Еле ушли от него. Уходили под дымную завесу и на минное поле. Преследовать их линкор не решился. Может подумали немцы, что сами подорвутся или, как дым рассеется, так и добьют.
Что делать? Мины вокруг? Принял дед решение вплавь руками мины расталкивать. А кого на это дело отправить? Матросы все ранены, боцман — в годах.
Короче, решили они сами с механиком в воду лезть. Вода балтийская в октябре очень холодная. Решено было по очереди впереди плыть и мины отталкивать.
Так и ныряли они по пять минут каждый. Получилось у них тогда через все поле минное пройти и корабль сберечь. Но здоровье переохлаждением они здорово подорвали.
Как вернулись в Кронштадт, так всю команду в госпиталь отправили. А деда к звезде Героя представили, а механику орден Славы дали.
Хорошо деду в госпитале было. Начхоз его земляком оказался. Сидят — спирт потчуют, тушенкой заедают и за жизнь беседуют.
После очередной чарки предложил ему завхоз немного заработать. Мол, как на корабль вернётся, пайки матросские располовинить, а уж начхоз их в Ленинграде блокадном за золотишко реализует.
Это предложение деду не понравилось, и он с размаху втащил начхозу аккурат в переносицу.
Взвыла гнида тыловая и — жаловаться. Промолчал дед тогда, и как итог — следствие и суд. Лишили деда офицерского звания и звезду Героя не дали. А отправили в штрафбат на защиту Ленинграда.
В одном из боев деда ранили, и после госпиталя его, как говорится, смывшего свой "грех" кровью, снова взяли во флот.
Дослуживал дед уже матросом. Но ни разу не сетовал на судьбу. Служба его закончилась в 1946 году. И до самой своей смерти не позволял родне добиваться справедливости.
И только после смерти деда родня не поленилась и подняла документы. Оказалось, что все это истинная правда. Вот так и прожил свою жизнь настоящий советский Герой.
Источник фото: mil.ru
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