Технологии американской армии будущего будут основаны на искусственном интеллекте

В уходящем 2018 году армия США инициировала множество изменений, чтобы помочь модернизировать службу, повысить боевую готовность армии и увеличить огневое воздействие.

В недавно опубликованном докладе "Операции Армии США в различных сферах 2028" описываются возможные решения для противодействия и преодоления мер противостояния, принимаемых противниками. В докладе говорится, что противники США смогли узнать много о том, как функционирует военная система США и как действуют военнослужащие. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, гиперзвуковое оружие, машинное обучение, нанотехнологии и робототехника также изменили характер ведения войны.

Этой осенью армия США стала принимать на вооружение новое стрелковое оружие, а именно пехотную снайперскую винтовку SDM-R (Squad Designated Marksman Rifle). Ее уже оценили несколько подразделений американских сухопутных войск. В штате Техас в настоящее время проводится тестирование винтовки SDM-R в боевых условиях.

Эта винтовка основана на компактной полуавтоматической снайперской системе Heckler и Koch G28E-110, или CSASS (Compact Semi-Automatic Sniper System - компактная полуавтоматическая снайперская система). Она предоставляет пехотным, разведывательным и инженерным отрядам возможность вести точный огонь из винтовки на более крупные дистанции.

Кроме того, в этом году США провела испытания нового бинокля с беспроводным подключением к местам стрельбищ. Новый бинокль называется Enhanced Night Vision Goggle-Binocular, или ENVG-B ("улучшенный бинокль ночного видения"); его выпуск планируется начать в 2019 финансовом году. Новое устройство обладает возможностями как ночного, так и тепловизионного видения, а также имеет стереоскопическое бинокулярное восприятие глубины, что дает солдатам иллюзию глубины на плоском изображении.

Во время испытаний нового бинокля солдаты отметили 100-процентное улучшение квалификационной подготовки по видам оружия. При этом степень обнаружения целей в дневных и ночных условиях повысилась на 300 процентов, в то время как период времени, необходимый для открытия стрельбы по цели, сократился на 30-50 процентов. Солдаты, протестировавшие новый бинокль ENVG-B, сообщили, что новый прибор "изменит правила игры".

Американские военные инженеры работают над новым маскировочным костюмом, который должен стать заменой нынешнему огнестойкому костюму, известному как Flame Resistance Ghilie System. Новая версия костюма придет на смену старой, которую американские солдаты называют громоздким и очень неудобным в использовании при повышенных температурах.

Новый костюм получит в своем названии слово "improved", что значит "улучшенный". Это будет модульное приспособление, которое можно будет надевать поверх военной формы. Костюм можно будет разбирать на части и использовать их отдельно друг от друга. Костюм, который используется сейчас, стоит 1300 долларов. Его стоимость планируется снизить, сохранив при этом огнестойкие свойства.

Пентагон также работает над созданием уникального гиперзвукового оружия, схожего по своим принципам с оружием высокоточных технологий, которые в настоящее время разрабатываются ВВС и ВМФ.

Гиперзвуковое оружие развивает скорость в пять раз быстрее скорости звука. Такое оружие разрабатывается для того, чтобы в течение часа нанести точный авиаудар в любую точку мира. В настоящее время специальная объединенная группа работает над созданием стандартного "гиперзвукового планирующего снаряда".

В будущем армия США планирует использовать искусственный интеллект, чтобы обрабатывать и упрощать информацию, изменять существующие или будущие системы или улучшать процесс принятия решений оператором или командиром.

Хотя использование искусственного интеллекта все еще находится в зачаточном состоянии, это может помочь солдатам на поле битвы, предоставляя технологии опережающего действия, чтобы помочь им выжить и победить. Например, искусственный интеллект может управлять загрузочным роботом, механизмами стрельбы или предоставлять возможность распознавания целей для поддержки солдат в сухопутном бою. Кроме того, ИИ может помочь определить лучшее время для выполнения технического обслуживания или замены деталей боевых систем.

В целом, ИИ является одним из главных приоритетов Министерства обороны США. Разработка и внедрение искусственного интеллекта будет важным компонентом других направлений деятельности Министерства обороны США, таких как разработка гиперзвукового оружия и автономных наземных и воздушных беспилотных систем.

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