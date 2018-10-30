Полуавтоматическая винтовка Симонова: история и день сегодняшний

В середине XX столетия в армии СССР была введена новая полуавтоматическая штурмовая винтовка, разработал которую Сергей Симонов.
Оружие создавалось для нового патрона того времени калибром 7,62×39, тем самым образуя тройку вместе с АК-47 и ручным пулеметом Дегтярева.
Имелось в виду, что все три типа оружия будут весьма эффективно компенсировать недочеты друг друга. Таким образом, автомат Калашникова и ручной пулемет Дегтярева создавали высочайший напалм огня на недалеких расстояниях, в то время как самозарядный карабин Симонова хорошо был применим в бою на более дальних дистанциях.
Данная штурмовая винтовка была весьма проста в использовании, крайне эффективна и достаточно надежна. Тем временем, уже к середине XX века в Советской армии было принято решение о стандартизации стрелкового вооружения в армии Советского Союза.
Даже принимая во внимание все положительные характеристики карабина, было решено, что можно проигнорировать эффективность одиночных выстрелов. Так самозарядный карабин Симонова перестал использоваться в пехотных войсках.
Но все же некоторые виды вспомогательных войск были вооружены данным видом оружия. Эти войска довольно редко находились в постоянных огневых контактах с врагом (войска обеспечения, инженерные части и т. п.) вплоть до конца восьмидесятых годов.
Стоит отметить, что штурмовая винтовка была применена во многих военных действиях в Европе, Азии, Африки, в корейской войне, во Вьетнаме, Афганистане, Чечне.
В последние годы карабин был задействован в военном конфликте в восточной части Украины.
После того как данный карабин перестал быть частью вооружения в некоторых частях войск, его стали использовать охотники как одно из эффективных видов оружия.
В результате модификации в карабине для охотников было удалено крепление под штык, а также была ограничена прицельная планка для стрельбы на менее чем триста метров.
Ныне лишь Президентский полк вооружен СКС и 154-й отдельный комендантский полк, где карабин используется в первую очередь для церемоний. Кроме того, СКС использует ведомственная и вневедомственная охрана.
Внутри оружия заложен механизм отвода пороховых газов и запирание перекосом затвора вниз.
У карабина Симонова отсутствует съемный магазин, перезарядка происходит с помощью обоймы. Но, все же есть модернизированные карабины, в которых присутствуют съемные магазины.
Вес оружия вместе с магазином — около 3,9 килограммов, дальность стрельбы с прицелом равна одному километру, эффективной стрельбы — 400 метров, максимальная же составляет порядка 3,6 километра. Примерная скорость пули — 740 м/с.
Карабин Симонова по техническим характеристиками и боевым качествам можно назвать весьма эффективным оружием, несмотря на его солидный возраст.
Его качество, простота в использовании и надежность привлекают не только коллекционеров оружия, но и тех, кому необходимо использовать оружие на службе или охоте.
Источник фото: ru.wikipedia.org
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