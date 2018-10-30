Подлодки губят ядерную триаду России

Российский подводный флот бесперспективен и не выполняет дополняющую роль в ядерной триаде, пишут некоторые эксперты. Так ли это, "Правде.Ру" пояснил подводник Александр Викторов.

"Военно-промышленный курьер" опубликовал статью Максима Климова, в которой он уверяет, что "партнеры" "вовсю отрабатывают новые способы обнаружения подлодок". Так, офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля "Орион" на карту расположения наших АПЛ в ходе учений. И все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок, пишет автор. "То есть "Орион" выходил без каких-либо галсов точно на нашу ПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей".

Максим Климов указывает, что российские подводные атомные лодки с балистическими ракетами (ПЛАРБ) не являются неуязвимыми и не выполняют своей дополняющей роли в триаде ядерного сдерживания. Автор, указывая на недостатки российского подводного флота: низкое шумоподавление, бедный ассортимент ракетного боекомплекта, плохая противоторпедная защита, — делает вывод о том, что надо изобретать подводные лодки совершенно иного уровня, а пока существующее производство закрыть и переориентироваться на строительство надводного флота.

Однако в зарубежной аналитике мы встречаем противоположное мнение о росиийских ПЛАРБ. Так, военные эксперты издания Military Watch считают ПЛАРБ "Ясень" самым перспективным судном своего класса в мире с неограниченной дальностью и "способностю нести до 40 крылатых ракет "Калибр" и Х-101 наряду с торпедами". Эксперты нахваливают лодку проекта "Варшавянка", которая получила прозвище "Черная дыра" благодаря своей "бесшумности".

Аналитики Military Watch указывают, что возможности российского судостроения будут и дальше совершенствоваться с вводом в эксплуатацию новых подлодок пятого поколения проекта "Хаски" и атомных беспилотных подводных лодок.

Разобраться в ситуации с российским подводным флотом "Правде.Ру" помог подводник, главный редактор сайта "Автономка" Александр Викторов.

— Как у нас обстоят дела с малошумностью подводных лодок — главного фактора их выживаемости?

— Малошумность подводной лодки — понятие относительное. Все зависит от средств обнаружения противника. Если используются системы буев, которые сбрасываются с летательных аппаратов и способны засекать шумы с последующей передачей оперативной информации о местонахождении подводной лодки, то степень обнаружения весьма высока.

Есть также американская стационарная система гидроакустического обнаружения SOSUS, которая располагается по всему Мировому океану.

Это вопрос философский — в плоскости техники, или утечки информации, или тактики, или еще чего-то.

— Натовцы все время ищут наши лодки то у берегов Флориды, то у берегов Швеции, Британии и говорят, что они неуловимые. Так как же на самом деле?

— Самое главное для стратегической подводной лодки — сделать залп до того момента, как ее обнаружат. Это достигается различными способами. Малошумность — это один из критериев.

Но у нас были лодки, которые назывались "ревущая корова", они "ревели" на пол-океана, но тем не менее были в состоянии выстрелить крылатыми ракетами и поразить цель.

У нас есть дизельные лодки "Варшавянка", они считаются малошумными, потому что под водой идут на моторах — это дизельные электрические подводные лодки. Есть атомные подводные лодки, которые под водой идут на турбине, запускаемой посредством атомного ядерного реактора. Они, конечно, больше шумят, но это, опять же, относительно.

У нас лодок постсоветского времени не так много — "Александр Невский" и "Юрий Долгорукий". И то — это некие гибриды из всего того, что было придумано в советское время. То есть кардинально в их конструкции ничего не изменилось, а средства обнаружения — они, естественно, пошли вперед и у нас, и у вероятного противника тоже.

Автору в "Военно-промышленном курьере" была поставлена задача написать статью, в которой надо было немножечко обострить проблему. Описываемая ситуация не катастрофа, но за один день мы все проблемы не решим. Любой корабль строится достаточно долго. Особенно в наше время, когда практически весь цикл постройки завязан только на одной верфи. А раньше на строительство работал весь Советский Союз.

— Автор статьи в "Военно-промышленном курьере" пишет, что самолеты-разведчики стран НАТО повторяют траектории движения нашей российской подлодки, и делает вывод, что у противника есть новые системы отслеживания подлодок, а мы отстаем.

— Самолеты-разведчики за много лет слежения за подводными лодками наизусть выучили маршруты их выхода с баз Северного флота в Атлантический океан. Они приблизительно одни и те же. Плюс-минус — 20 миль. Они знают, в каком месте можно искать наши подводные лодки.

Но это не факт, что они их обнаружили. Они могут просто там летать на всякий случай. Лодка идет со скоростью 30 узлов, а самолет летит со скоростью 400-500 километров в час. Это несопоставимые скорости. Это все равно что сказать: "Наши самолеты следят за гужевыми повозками на дорогах страны".

Я когда служил на Камчатке, полеты американской базовой патрульной авиации практически всегда повторяли наши маневры. Нас облетали и в надводном, и в подводном положении в течение ряда лет. Поэтому у них набирается массив информации по тому, где были обнаружены шумы и часто ли они совпадают с фарватерами, то есть наибольшими глубинами, позволяющими идти на безопасной глубине в подводном положении.

— То есть должен быть толчок для разработки новейших аппаратов?

— Конечно, должен быть. Почему у нас в свое время появились подводные лодки, у которых глубина погружения увеличилась до 600 метров — километра? Потому что у супостата появились торпеды, с которыми можно было работать на глубине 400 метров. То есть, находясь на глубине 600 метров, можно было чувствовать себя неуязвимым.

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