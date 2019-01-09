Взрыв в Магнитогорске: что мешает СКР сделать выводы

Следственный комитет России (СКР) до сих пор не озвучил причину обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Что же мешает признать единственно верной основную версию?

4 января СКР распространил сообщение о том, что следов взрывчатых веществ и взрывных устройств в развалинах дома обнаружено не было. Основной версией остается взрыв бытового газа в одной из квартир. Некоторые СМИ и соцсети всю прошедшую неделю распространяли информацию, что взрыв являлся террористическим актом, и обвиняли власти в замалчивании информации.

Как сказал "Правде.Ру" экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, существует понятие о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. "Поэтому мы имеем дело не с коварным замыслом умолчания, а с нормальными процессуальными действиями". По словам эксперта, "когда будут проведены все экспертизы и решены все вопросы процессуального характера, тогда следователь определит возможность выдачи той или иной информации".

"У нас было много взрывов. Единственное, меня очень удивил характер разрушения. Это какая должна быть концентрация газа для того, что разнести там целый подъезд!", — заметил Александр Михайлов. По его мнению, сыграл роль "не только фактор скопления газа, но и надежности конструкции". "Когда у нас тряхнуло (землетрясение) в Спитаке, то весь город развалился, потому что при производстве бетона для стен не использовался цемент. Плюс еще надо иметь в виду, что накопилась усталость конструкции", — резюмировал экс-силовик.

Со своей стороны технический директор проектной организации Генпроект Даниил Катриченко заявил для "Правды.Ру", что сила взрыва зависит от объема сдетонировавшего газа, а не от состояния конструкций. Иными словами, "можно взорвать и подземный бункер, если достаточно много накопленного взрывчатого вещества". "Если накоплен большой объем газа, то рухнет и правильно построенное здание", — заметил эксперт-строитель.

Напомним, что 31 декабря в 4 утра по московскому времени в городе Магнитогорск Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома. 3 января первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян сообщил, что сотрудники МЧС закончили спасательную операцию. В течение четырех дней спасатели извлекли тела 39 погибших людей.

Заметим, что для того, чтобы признать взрыв самолета А321 авиакомпании "Когалымавиа"на Синаем в 2015 году терактом, СКР потребовалось 16 дней.

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