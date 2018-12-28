Как разоблачили двойного агента Альфреда Редля

В двадцатом столетии только и делали, что разоблачали всяческих шпионов, а скандалов, с ними связанных, не сосчитать. Одна из самых известных подобных историй связана с Альфредом Редлем, двойным агентом, работавшим как на Российскую империю, так и на Австрию. Как только его разоблачили, он застрелился.

Альфред родился во Львове, который при его рождении в 1864 году назывался Лембергом. Домашние говорили на немецком языке, однако юноша знал еще польский, украинский и русский язык.

Это, надо думать, помогло ему в дальнейшем. Семья была небогатой, но Редль получил первоклассное образование, после чего попал в высшую военную школу. Там готовили кадры для Генерального штаба. Затем будущий шпион попал в Казань, где, предположительно, начал контактировать с австрийской разведкой.

А вот когда Альфреда завербовали русские - доподлинно неизвестно. Существует точка зрения, что некто Матушкин, служивший консулом во Львове, приложил к этому руку.

Никаких подтверждений данной теории нет. Крупные суммы начали поступать на его счет в 1907 году, и отсюда, как правило, начинают отсчитывать его шпионскую карьеру на службе русских.

Но что толкнуло его на такой шаг? Начать следует с того, что двойной агент боялся, что раскроют информацию о его сексуальных отношениях с людьми своего пола. В те времена это было уголовным преступлением со всеми вытекающими.

Более того, на разгульный образ жизни с множеством любовников нужны внушительные средства. Также отметим, что Редль боялся раскрытия того факта, что он болен сифилисом.

История его разоблачения просто удивительна! Дело в том, что в Австрии обратили внимание на конверты, поступающие в определенное время каждого месяца на странное имя Ницетас.

Отправление шло из мелкого городка в Германии, почти что граничившего с Российской империей. Определить, откуда растут ноги, не составило труда - вскоре Австро-Венгрия при сотрудничестве с Германией разоблачила шпиона.

Пойманный с поличным шпион попытался отнекиваться, однако вскоре оказался прижатым и во всем сознался. А через пару часов застрелился.

Историки точно не знают, явилась ли гомосексуальность причиной его самоубийства, или дело было в ином.

Исходя из показаний его любовника, за несколько часов до трагических событий Редль порвал с ним. Шпион собирался... жениться!

Есть и другие точки зрения: Альфреда могли использовать для того, чтобы скрыть утечку информации от иного агента. Также бытует мнение, что другой шпион все же был найден, но влиятельные люди не захотели впутывать себя в подобные интриги.

Вся информация, к слову, просочилась в прессу, и вышел грандиозный дипломатический скандал.

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