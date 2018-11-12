Не пора ли возродить народную милицию?

Всего лишь пять лет назад по инициативе тогдашнего президента России Дмитрия Медведева была проведена реформа Министерства внутренних дел России. Цель — повышение эффективности работы правоохранительных органов России, в частности борьба с коррупцией и улучшение имиджа правоохранительных органов.

Тогда же отмечали, что милиция дискредитировала себя по вышеназванным причинам — пора менять вывеску. Сегодня ситуация поменялась на 180 градусов — последний опрос ВЦИОМ утверждает, что "жители России стали меньше доверять сотрудникам полиции".

Действительно, в СМИ тиражируются фото с членами кущевской "банды Цапков" со Ставрополья, которые на зоне проводят время — "чтоб нам так жить" — в обнимку с икрой и деликатесами. Рядом лежит мобильник. И это тюрьма строгого режима.

Непонятная ситуация с групповым изнасилованием высокопоставленными сотрудниками полиции своего же сотрудника — дознавателя в Уфе. Одни пишут — было, другие — не было. Но сам факт реалий или подставы взят из нашей действительности.

Может быть, уровень пониже, на который в определенной ситуации можно было бы и замять дело. И в сторону криминала, и в сторону подставы. И это тоже наши реалии.

Ну а уж те криминальные сообщения, которые доходят до обывателя, от бытовухи до бандитских нападений, бьют все рекорды.

Так все же, неужели во всем виновата полиция? И не пора ли сменить вывеску на старую добрую милицию? Ведь действительность показывает: набитый кошелек, хороший пост во власти или жизнь на прожиточный минимум не дают нам гарантии безопасности.

Конечно, вывески можно менять до бесконечности, если бы не одно сообщение, которое напрямую связано с нашими событиями.

В одном из них отмечалось, что "некие ставропольские казаки направили президенту России Владимиру Путину петицию с просьбой отправить в отставку губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и весь состав его администрации".

Обоснование: "Ставропольский край переживает острый кризис, вызванный бездарной экономической политикой и социальной политикой руководства региона. Наблюдается повсеместное падение уровня жизни и чиновничий произвол, во всех эшелонах власти процветает коррупция".

Организатор петиции — "Кавказская казачья линия", ассоциация казачьих объединений Ставрополья и Ростовской области, не входящих в общероссийский казачий реестр.

Ее лидер — Сергей Попов, которого курирует лидер "ПАРНАСа" Михаил Касьянов. В его программу входило признание казаков отдельным народом и компенсации казакам за "геноцид казачества" в СССР и Российской Федерации.

Как отмечается, доверенным лицом у Касьянова тогда был ростовский бизнесмен Владимир Мелихов, известный в России и на Украине своими попытками реабилитации казаков, присягнувших Гитлеру.

В своей обширной усадьбе в станице Еланской он в 2009 году поставил памятник нацистскому преступнику Петру Краснову.

У ростовского адвоката нацистов давние и регулярные проблемы с законом по причине пропаганды нацизма и незаконного хранения оружия. Обвиняются эти ребята и в церковном расколе, и в куче еще чего. Но не в этом дело…

Закономерный вопрос — где же было реестровое и "нереестровое" казачество, когда творился криминальный беспредел в соседних станицах. И какое моральное, юридическое право у них называть себя "казаками", если до Революции 1917 года казаки стояли на страже российской законности и безопасности?!

Но наши карманные коллаборационисты, оказывается, воспитаны в духе "красновщины" — своя шкура ближе к телу, а Россия — пустой звук.

Нацепив на шинель погоны или шашку, они вспоминают о России и ее безопасности только в ходе предвыборной кампании. Кстати, типичная махновщина.

Напомним, что от предательства к Российской империи и царю-батюшке спас атамана Краснова, который обращался к германскому императору Вильгельму в 1918 году с нижайшей просьбой принять в подданство земли Тихого Дона и свою земельку, Антон Иванович Деникин.

Он, в отличие от Краснова, выступал за "единую и неделимую Россию". И, как показывает время, нашему криминалу с ним не по пути.

Ну а закончить хотелось бы сообщением, что "отбывающий наказание в колонии строго режима член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз в четверг был отправлен в штрафной изолятор из-за того, что не пришел на завтрак". Об этом рассказал его адвокат — Роман Быков.

Все-таки, может быть, милицию вернуть…

Источник фото: facebook.com

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