Россия близка к дипломатической победе в Интерполе

В США предупредили, чтобы Интерпол не выбрал своим шефом "русского генерала". Интерпол, пожалуй — это единственная организация, которая не подчиняется западному давлению. России важно иметь там "своего человека".

Браудер боится не случайно?

"Эта организация вне юрисдикции и защищена от любых проблем". Так считает автор "закона Магнитского" Вильям Браудер, который недавно был задержан Интерполом в Испании по иску России об уклонении от уплаты налогов. Несколько часов спустя он был отпущен испанскими властями после того, как суд признал, что запрос российских властей "политически мотивирован".

Западные СМИ находятся в ажиотаже в связи с тем, что во главе этой организации в среду может стать российский представитель. 192 государства-члена Интерпола встречаются 21 ноября в Дубае на ежегодной Генеральной ассамблее. После того, как в Китае по подозрению в коррупции был арестован экс-глава организации Мэн Хунвэй, новым генсеком может быть избран Александр Прокопчук — вице-президент Интерпола.

Как пишет Financial Times, Прокопчук в течение 10 лет занимал в МВД России пост "начальника Управления правового регулирования и организации международного взаимодействия", а до того был главой подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.

The Times указывает, что избрание Прокопчука практически неизбежно. "По словам сотрудника Уайтхолла, британские власти сочли, что Прокопчук выиграет и что нет никакого смысла в том, чтобы пытаться его остановить", — указывает газета. "Стратегический результат будет состоять в вытеснении западного, основанного на правилах порядка и в замене его на новый, установление которого приведет к увеличению влияния деспотов и коррумпированных правительств. Британия, Соединенные Штаты и другие западные страны не должны смириться с этим", — говорится в статье.

В этом контексте группа сенаторов США выступила с заявлением о том, что дать Прокопчуку возглавить Интерпол — "то же самое, что поставить лисицу во главе курятника". Россия "регулярно злоупотребляет" возможностями Интерпола для того, чтобы "преследовать политических оппонентов, диссидентов и журналистов", подчеркнули сенаторы.

Соединенные Штаты могут и должны использовать свое влияние, чтобы остановить это (назначения россиянина) — ради Интерпола, наших собственных интересов, интересов правоохранительных органов и ради верховенства закона, пишет в Foxnews Оливер "Бак" Ревелл — бывший заместитель заместителя директора ФБР по расследованиям.

Что такое Интерпол

Напомним, что Интерпол создан в 1946 году со штаб-квартирой в Лионе, Франция. Организация подчеркивает в своем уставе, что является глобальным центром обмена информацией между полицейскими организациями, не имеет полномочий по аресту подозреваемых и запрещает выполнять политически мотивированные запросы. Интерпол выдает восемь различных типов уведомлений по просьбам государств-членов. Самый грозный запрос — "красный", он выдается, чтобы установить место нахождение подозреваемого и задержать его в целях экстрадиции. Для этого требуется ордер на арест или судебное постановление, выданное страной-заявителем. Но вот вопрос о выдаче решает только местный суд.

Интерпол может отозвать свое уведомление, если сочтет, что оно нарушает статью 3 Устава, которая запрещает "любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

Жалобы на неправомерные уведомления рассматривает контролирующий орган- Комиссия по контролю за файлами состоящей в настоящее время из представителей пяти стран: России, Анголы, Молдовы, Аргентины и Финляндии. Комиссию сегодня возглавляет Виталий Пырлог — бывший глава молдавской разведки, экс-министр юстиции.

Запад одинок в Интерполе

Крики западных аналитиков и политиков в отношении "авторитарности" Интерпола вполне объяснимы. Действительно, руководящий состав Интерпола выглядят для них непривычно, там нет их представителей, за исключением Финляндии. И это понятно, члены организации не хотят, чтобы уголовными делами занимались политически ангажированные западные представители, которые не хотят отделять уголовников от диссидентов.

Ажиотаж в отношении выбора Прокопчука не приведет к тому, что Запад перестанет сотрудничать с Интерполом, как об этом предупреждает русофоб Андерс Аслунд и депутат Европарламента Ребекка Хармс. Хотя бы потому, что Интерпол является одним из самых мощных инструментов международного правоприменения и борьбы с терроризмом. Он обладеет огромной базой установочных данных на преступников и подозреваемых, например, очень успешно ловит международных педофилов.

Появляется надежда, что Браудер олднажды пересечет границу политически не ангажированной страны и будет передан России по новому иску об отравлении Сергея Магницкого.

Комментарии экспертов

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель комитета совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, мы много лет состоим в Интерполе, наш генерал давно там работает, это достойная кандидатура. Это фигура не политическая, а ажиотаж вызван тем, что СМИ разыгрывают очередную русофобскую карту. "Им (на Западе) же кажется, что там, где звучит слово "Россия" — там опасность. Никаких политических выгод этот пост никому не сулит. Это важно, может быть, конкретно кандидату с точки зрения его карьеры, но для страны, которую он представляет, это никакого значения не имеет", — сказал сенатор.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, однако, полагает, что во всех крупных структурах кроме официальной процедуры есть еще неофициальные контакты, "которые иногда оказываются сильнее официальных регламентов". "Мы часто это видели в разных ситуациях, когда практически готовые решения в последний момент срывались", — заметил эксперт.

"Эта представительская должность важна с политической точки зрения, так как Россия получает определенный статус. Это демонстрация того, что Россия активно участвует в работе международных крупных структур, это ее дипломатическая победа. Но, когда Китай был во главе Интерпола, никто же не считал, что теперь Интерполом руководят из Пекина. Ну, и сейчас Интерполом никто не будет руководить из Москвы", — резюмировал эксперт.

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