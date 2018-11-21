Служба безопасности аэропорта Шереметьево дала сбой - эксперт

Система безопасности российских аэропортов опять дала сбой. Человек погиб на взлетной полосе аэропорта Шереметьево, поставив под угрозу жизни других людей.

Напомним, что во вторник в Шереметьево на взлетной полосе при столкновении с взлетающим самолетом Boeing-737, выполняющего рейс Москва-Афины, погиб гражданин Армении Альберт Йепремян, который "проник на летное поле во время посадки в автобус на рейс в Ереван", сообщают "Вести". Пострадавший депортировался из Испании рейсом из Мадрида, на этом борту устроил дебош.

В транзитной зоне Шереметьево его сопровождали полицейские, которые должны были убедиться, что он прошел процедуру посадки в терминале и вышел к автобусу, утверждают "Вести". Йепремян к автобусу вышел, но в него а, следовательно,и в самолет не сел.

А если представить на его месте потенциального террориста, а если бы самолет при столкновении с ним потерпел аварию? В любом случае, мы имеем смертельный случай. Это недостаток в системе безопасности аэропорта или халатность сопровождавших Йепремяна полицейских?

Как сказал "Правде.Ру" эксперт в области безопасности, генерал-майор ФСБ в отставке, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов, служба безопасности аэропорта рассчитана на работу в штатных ситуациях, а здесь мы имеем" неадекватные действия полного идиота, самоубийцы". Аэропорт — это зона повышенной опасности, но мы не можем везде поставить шлагбаумы, заметил эксперт.

"Мы с вами сколько раз летали и знаем, что в этот момент, когда мы садимся в автобус, нас никто не контролирует. Террорист на его месте быть не может, потому что, чтобы попасть к автобусу, надо пройти тройной контроль. Сейчас будут искать стрелочника, но мы имеем дело с форс-мажорной ситуацией. Вспомним случай с пьяным снегоуборщиком, который выехал на взлетную полосу в момент взлета самолета с руководством "Total". Это случай из этой же серии", — сделал вывод Александр Михайлов.

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Гражданской авиации Виктор Горбачев тоже отмел возможную террористическую угрозу по причине "тройного контроля". "Йепремян бузил на предыдущем борту, его этапировали полицейские, вот надо и спросить у них, почему они его не посадили в самолет, или он от них сбежал, или они проморгали", заметил эксперт. И еще к ним вопросы: проходил Йепремян через транзитную зону или его этапировали из полицейского участка?

По мнению Виктора Горбачева, пострадавший не мог сам дойти до "перрона аэропорта", "где у нас стоят воздушные суда". Пробежать километра 2-3 физически и практически он бы не смог, "потому что все контролируется — стоят приборы, которые определяют несанкционированные занятия рулежек или взлетно-посадочной полосы", пояснил эксперт.

По словам Виктора Горбачева, потерпевший залез в гондолу самолета, вылетавшего в Афины, который стоял рядом. "Он залез в гондолу, куда убираются шасси и выпал из нее на рулежке. Не случайно командир воздушно судна, которое вылетало на Афины, при взлете диспетчеру доложил, что был какой-то небольшой удар по колесу".

"Мы давно говорим, что нужно менять законодательство и нормативные документы, потому что на сегодняшний день четыре или пять организаций отвечают за безопасность в аэропортах — Росгвардия, службы безопасности аэропорта и авиакомпаний, ФСБ. У каждого свое начальство, они друг другу не подчиняется. И сейчас спрашивать не с кого", — резюмировал Виктор Горбачев для "Правды.Ру"

Напоминаем, что после столкновения с человеком, Boeing-737 приземлился в Афинах в 22:50 (GMT+2) с поврежденным фюзеляжем. На внешних элементах фюзеляжа при осмотре обнаружены биологические следы и повреждения.

Как ранее сообщала "Правда.Ру" юная москвичка умудрилась обмануть сотрудников аэропорта Внуково: она прошла несколько уровней контроля и свободно попала на борт самолета, вылетавшего в Санкт-Петербург.

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